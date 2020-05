Qual è stata la foto più apprezzate e premiata con i like durante la quarantena di Cecilia Rodriguez?

Siamo in piena Fase 2. L’Italia è ripartita, anche se lentamente, e si appresta a vivere questo periodo di transizione e di convivenza con il Coronavirus. Il ricordo del lockdown però è ancora dietro l’angolo. Difficile dimenticarsi della sensazione frustrante di dover essere chiusi in casa senza possibilità di uscire in alcun modo. Abbiamo consumato ogni piattaforma di streaming, guardato film, letto libri, sistemato armadi e seguito dirette Instagram come se non ci fosse un domani. Proprio su questa piattaforma, cantanti, artisti e vip hanno postato foto e video per intrattenere il pubblico di fan a casa. Tra di loro, ovviamente, c’è anche Cecilia Rodriguez che con la sua quarantena in compagnia del fidanzato Ignazio Moser, ha fatto volare la fantasia di uomini e donne.

Cecilia Rodriguez su Instagram

Tante le foto e i video pubblicati dalla bellissima modella e showgirl sul suo canale social. Ogni scatto ha ottenuto migliaia e migliaia di like con un vero e proprio boom in quarantena. Del resto, la gente era a casa e trascorreva molto più tempo su piattaforme come Instagram o Facebook. E così anche la popolarità di alcune star è volata sempre più in alto. Guardando però a tutte le foto pubblicate in quarantena da Cecilia Rodriguez abbiamo notato che una su tutte ha conquistato il pubblico. Qual è?

La foto che ha ottenuto più like

Le foto più amate della sorella di Belen sono solitamente quelle che la ritraggono magari in costume da bagno, oppure in atteggiamenti amorevoli e sdolcinati con il suo bellissimo fidanzato. Non stupisce quindi che la foto che ha ottenuto più like in assoluto durante la quarantena ritragga la bella Cecilia di schiena, in intimo, intenta a leggere un libro. Nessuno si è però concentrato sul titolo del volume letto dalla bella argentina perché i dettagli che hanno attirato l’attenzione sono stati nettamente altri.

La foto più apprezzata di Cecilia Rodriguez così è del 5 maggio e ha catturato oltre 163mila like tra cui quelli di alcune altre star come Valentina Ferragni, sorella di Chiara, e il fratello di Cecilia, Jeremias.