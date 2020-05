Giulia De Lellis chiede aiuto su Instagram: “Ho fatto una ca***ta?”

Giulia De Lellis ha chiesto aiuto su Instagram: “Ho fatto una ca***ta?”, ecco le parole della modella e influencer romana

Giulia De Lellis è una delle influencer italiane più seguite sul mondo dei social network. La modella romana, dopo aver partecipato al programma Uomini e Donne, ha costruito il suo successo su Instagram, arrivando a totalizzare oltre quattro milioni di seguaci. Il popolare social network senza ombra di dubbio è una delle principali fonti di guadagno della influencer, che attraverso i post sponsorizzati aumenta ogni giorno il suo capitale.

Dopo oltre quaranta giorni di quarantena, trascorsa insieme al suo fidanzato Andrea Damante, la De Lellis è tornata a lavoro e proprio stamattina è stata impegnata con uno shooting fotografico.

Giulia De Lellis chiede aiuto su Instagram: le sue parole

Mattinata impegnativa per la De Lellis: la modella e influencer romana è stata impegnata con uno dei primi shooting fotografici post quarantena. Il loro torna ad essere una delle priorità per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lo shooting odierno, però, ha lasciato un ‘brutto ricordo’ alla De Lellis: la modella, infatti, è stata costretta ad ungere i capelli con dell’olio per scattare le foto. Dopo il lavoro fotografico, Giulia si è ritrovata con i capelli pieni d’olio e appena è tornata a casa ha deciso di fare uno shampoo con lo sgrassatore per i piatti: “Ho pensato: sgrassa tutto, sgrasserà anche la cute“. Dopo la passata di sgrassatore, la De Lellis ha fatto altri due shampoo con l’aggiunta di balsamo. I capelli, secondo la romana, sembravano esser tornati come prima, ma la modella non era tanto convinta ed infatti ha chiesto aiuto ai parrucchieri: “Ho fatto una ca***ta?“.

La De Lellis, oltre a chiedere l’aiuto di un parrucchiere, ha anche chiesto un opinione ai suoi fan: “Ho pensato male a fare questa cosa o secondo voi ho fatto bene?“.