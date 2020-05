Giuseppe Conte, discorso alla Camera alle 9:30: come seguirlo in diretta

Giuseppe Conte, nuovo discorso alla Camera alle 9:30: il Premier spiegherà una nuova informativa fase 2 iniziata il 4 maggio scorso

In questo periodo di completo lockdown dovuto all’arrivo del Coronavirus in Italia, ci siamo abituati ad essere seguiti 24 ore su 24 di servizi di informazione sul virus. Tanti sono stati i numeri istituiti per poter tenere sotto controllo il virus che ad oggi risulta essere ancora un nemico ostico e di cui si conosce poco. Proprio per questa ragione gli enti di competenza hanno messo a disposizione dei cittadini tutti gli strumenti possibili per informarsi e tenersi aggiornati. Senza contare poi la miriade di programmi d’informazione che nel corso di questi mesi sono andata e stanno continuando ad andare in onda sulle varie emittenti televisive. C’è da dire però che una delle costanti di questi mesi sono state le dirette del Premier Giuseppe Conte. Politico che dall’inizio della pandemia si è dimostrato un vero leader al fianco dei cittadini, nel tentativo di sconfiggere insieme questo grandissimo male. Le dirette dei suoi discorsi sono la cosa probabilmente più attesa di questi mesi, basti pensare che per lui sono nate anche tantissime pagine chiamate ‘Le Bimbe di Conte’.

In diretta dalla Camera dei deputati Pubblicato da Giuseppe Conte su Giovedì 21 maggio 2020

Giuseppe Conte, discorso alla Camera alle 9:30: nuova informativa fase 2

Giuseppe Conte è sempre stato presente e limpido nei suoi discorsi alla Nazione, nel corso di questi tre mesi di pandemia, e continua ad esserlo. Tra poco il Premier terrà un nuovo discorso, stavolta alla Camera Dei Deputati a Montecitorio. Il premier intende informare tutti sugli sviluppi delle riaperture dopo il lockdown imposto al fine di controllare l’espansione del virus in Italia. Adesso che ci troviamo nel pieno della fase 2 molti negozi e attività sono riprese e si stanno studiando gli andamenti delle curve di contagio e decesso. Il Premier non parlerà solamente alla Camera dei Deputati alle 9.30. Successivamente infatti si recherà anche a palazzo Madama per discutere delle future riaperture nel Bel Paese. Conte continua a studiare attentamente con tutto il team di Ministri quelle che saranno le prossime manovre da adottare per far risollevare il Paese.

Conte si recherà a Palazzo Madama alle 12:30 e successivamente in sede avverrà un dibattito, questa volta senza alcuna votazione. Non ci resta quindi che aspettare per capire quelle che saranno le prossime novità. La diretta è possibile seguirla attraverso il suo profilo ufficiale Facebook. Vi consigliamo di seguirla per essere a conoscenza di tutte le novità proposte e discusse dal Governo.