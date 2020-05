Giuseppe Conte in vista dell’estate: “Fate le vacanze in Italia”

Il Premier Giuseppe Conte ha parlato questa mattina, in diretta sulla propria pagina Facebook, per fare un ulteriore punto della situazione ed ha anche colto l’occasione per esortare il popolo italiano a sostenere la ripresa dell’economia.

Proprio in vista dell’estate, Conte si è espresso così: ‘Quest’anno fate le vacanze in Italia , scoprite tante bellezze sconosciute’. C’è da prendere in considerazione il ‘bonus vacanze’ e comunica il taglio dell’Imu per gli alberghi. “Non mi sfugge la gravità di questa crisi, testimoniata anche da gesti forti come la consegna delle chiavi da parte dei piccoli imprenditori. E’ una prova molto dura dalla quale ci rialzeremo in fretta se ognuno farà la propria parte”.

Coronavirus, Conte parla alla Camera

“Il sistema bancario può e deve fare di più per erogare i prestiti”, continua il Premier, aggiungendo che è possibile “erogare prestiti nel giro di 24 ore”.

Queste le parole di Giuseppe Conte: “Il compito della politica tutta è quello di elaborare un ampio programma di rinascita economica e sociale.Il primo tassello non può che essere una drastica semplificazione burocratica. A tal proposito stiamo lavorando a un dl che introdurrà molti elementi di novità per offrire all’Italia uno shock, in particolare sul tema delle infrastrutture”. Poi, Conte parla del decreto e specifica che ci sarà “un iter semplificato su un elenco di opere strategiche con poteri derogatori ma senza che ciò faccia venir meno i controlli più rigorosi che assicurino piena trasparenza ed evitino infiltrazioni mafiose”. Tutto, quindi, sarà fatto all’insegna della massima trasparenza. Non saranno consentiti, in alcun modo, sistemi poco chiari onde evitare infiltrazioni della mafia nell’ecosistema generato per la ripartenza del nostro Paese. Queste le parole del Premier che rassicura i cittadini italiani e li esorta in vista dell’estate a scegliere le vacanze tra le bellezze del nostro paese non altrove.