In quest’ultima foto su Instagram, Karina Cascella ha mostrato a tutti i suoi followers di aver cambiato look: ecco cosa ha combinato ai suoi capelli.

È una delle opinioniste più amate di questi ultimi anni, Karina Cascella. Dapprima nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi ed, in seguito, in tutti i salotti televisivi di Barbara D’Urso, la giovane campana ha saputo catturare immediatamente l’attenzione. Tanto che non soltanto è tanto amata ed apprezzata dal pubblico italiano per la sua schiettezza e per il suo forte carattere, ma anche per la sua smisurata bellezza. Sempre elegante, affascinante e raffinata, la giovane Cascella riesce ad incantare tutti i suoi telespettatori ad ogni sua apparizione televisiva ed, ovviamente, social. Anche perché, come raccontato in diversi nostri articoli, su Instagram, Karina è sempre molto attiva. E non perde mai occasione di poter condividere delle foto davvero mozzafiato. L’ultima, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando ai suoi numerosi sostenitori ha voluto mostrare il suo cambio look. Siete curiosi di vedere come si è mostrata? Guardare per credere!

Karina Cascella cambia look: ecco come si è mostrata su Instagram

Non è assolutamente la prima volta che Karina Cascella condivide, sul suo canale social ufficiale, degli scatti fotografici davvero mozzafiato. Anche l’ultimo, pensate, sortisce lo stesso effetto. La bellissima opinionista di Barbara D’Urso, infatti, si è immortalata appena ritornata dal parrucchiere. Ed è per questo motivo che non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori il suo drastico cambio di look. Siete curiosi di vedere cosa ha combinato ai suoi capelli? Diamoci uno sguardo insieme:

‘Sono tornata alla base’, queste le parole che Karina Cascella scrive a corredo di questo incantevole selfie in cui mostra il suo cambio look. È ritornata bionda, come agli inizi della sua carriera, la giovane opinionista di Barbara D’Urso. E lo si vede chiaramente in questa foto mostrata in alto. Eppure, noi non notiamo affatto alcuna differenza. Perché, ammettiamolo: Karina è sempre bellissima!