La Prova del Cuoco, brutta sorpresa per Elisa Isoardi: cos’è successo

Brutta sorpresa per Elisa Isoardi e per i fan de La Prova del Cuoco: ecco cos’è successo e le ultime indiscrezioni sul programma di Rai Uno

La prova del cuoco è uno dei talent show culinari più longevi della televisione italiana. Il programma è basato sul format della BBC Ready Steady Cook. La trasmissione, prodotta da Rai con Endemol, è stata quasi sempre condotto da Antonella Clerici, che nel 2018 ha lasciato definitivamente il testimone ad Elisa Isoardi. L’ex compagna di Matteo Salvini aveva già sostituito tra il 2008 e il 2010 la Clerici a causa della maternità.

Dal 13 marzo scorso, la trasmissione è temporaneamente sospesa a causa della pandemia di Coronavirus diffusasi in tutta Italia. Presto però potrebbe tornare in onda con delle nuovissime puntate. La messa in onda del programma, però, potrebbe durare poco perchè nei palinsesti estivi potrebbe figurare un altro programma e soprattutto perchè potrebbe essere definitivamente cancellato dai palinsesti della Rai.

La Prova del Cuoco, brutta sorpresa per Elisa Isoardi

Il cooking show di Rai Uno da due anni è condotto da Elisa Isoardi, conduttrice ed ex compagna di Matteo Salvini. I risultati, però, non sono mai stati soddisfacenti: il programma viaggia ad una media molto bassa rispetto ai risultati ottenuti negli anni precedenti dalla Clerici e questo ha fatto storcere il naso alla dirigenza della rete pubblica. La conduzione della Isoardi è stata spesso in bilico, ma al momento la sua posizione sembrerebbe ben salda. Il portale Dagospia, invece, anticipa una clamorosa bomba: il talent show culinario potrebbe chiudere i battenti nel prossimo autunno e lasciare spazio ad un nuovo programma condotto proprio dalla Clerici. Gli ascolti bassi, soprattutto rispetto al concorrente in onda sui canali Mediaset, pare abbiano convinto la Rai a cambiare rotta e a puntare nuovamente su Antonella.

La Clerici potrebbe essere al timone di un nuovo programma, sempre incentrato sulla cucina, ma con interviste e sprazzi di talk.