E’ scoppiato l’amore tra due ex protagonisti di Temptation Island: hanno partecipato con gli ex al programma in due edizioni diverse. Novella 2000 li ha beccati mentre si baciano!

Hanno partecipato a due edizioni di Temptation Island diverse: entrambi napoletani, Nunzia Sansone e Flavio Zerella sono stati beccati mentre si scambiano un bacio. Lo scatto l’ha pubblicato Novella2000: erano giorni che si parlava di un possibile flirt tra i due. Sono entrambi ex protagonisti del noto reality estivo che si svolge nel ‘villaggio delle tentazioni’ ma in edizioni diverse: lui ha partecipato con la sua ex, Roberta, nel 2016. Nunzia invece ha preso parte all’ultima edizione andata in onda, nel 2019 quindi, con l’ex Arcangelo.

Le voci di un flirt tra Nunzia Sansone e Flavio Zerella giravano già da qualche settimana sui social: lui aveva interrotto la storia d’amore con la sua ex ed aveva fatto capire a tutti che frequentava un’altra donna. Nunzia anche aveva annunciato di esser di nuovo innamorata: a distanza di giorni, Novella 2000 li ha sorpresi insieme e li ha fotografati nel momento del bacio. Entrambi napoletani, si saranno conosciuti nella loro città? I dettagli sulla loro storia non li conosciamo. Novella 2000 sulla nuova coppia scrive: “Hanno ceduto, i due ex partecipanti a Temptation Island hanno trascorso la quarantena insieme”.

Ricorderanno tutti quanto ha sofferto Nunzia quando ha dovuto dire ‘addio’ al suo Arcangelo: l’ex fidanzato della giovane decise di interrompere la loro storia dopo 13 anni. Nunzia era pronta a perdonarlo per il tradimento nel villaggio con una tentatrice: fu lui a rifiutarsi di recuperare la storia. Sarà felice ora al fianco di Flavio? Il napoletano uscì dal programma con Roberta Mercurio, la sua ex ma dopo qualche anno hanno annunciato la rottura definitiva.