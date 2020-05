Vivi e lascia vivere, anticipazioni ultima puntata 28 maggio

Giovedì 28 maggio andrà in onda l’ultima puntata di Vivi e lascia vivere: ecco le anticipazioni sugli ultimi attesissimi episodi

Vivi e lascia vivere è una serie televisiva diretta da Pappi Corsicato in onda su Rai uno in prima serata. La serie tv ha come protagonista Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. L’attrice interpreta il ruolo di Laura, una cuoca cinquantenne che cresce i suoi tre figli tra mille difficoltà e affrontando numerose sfide. La serie è ambientata a Napoli e vede tra gli altri protagonisti, oltre a Massimo Ghini nel ruolo di Tony, anche Antonio Gerardi nel ruolo di Renato Ruggero e Carlotta Antonelli nel ruolo di Nina Ruggero. La serie tv ha ottenuto un ottimo successo, attestandosi su una media di oltre sei milioni di spettatori e uno share che spesso ha superato il 20%. La serie televisiva con Elena Sofia Ricci è stata una boccata d’aria in un periodo delicato anche le televisioni. La Rai, infatti, è stata costretta a sospendere tantissimi programmi ed ha ripiegato così sulle serie tv già in cantiere.

Vivi e lascia vivere, anticipazioni ultima puntata: cosa vedremo giovedì 28 maggio

Giovedì 28 maggio andrà in onda l’ultima puntata della serie tv con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. La serie televisiva ha riscosso un successo strepitoso e i telespettatori sono ansiosi di vedere gli ultimi due episodi. Molti nodi potrebbero venire al pettine, anche se qualcosa potrebbe restare in sospeso. Negli ultimi due episodi della serie tv, la famiglia di Laura sarà preoccupata per la sorte di Giovanni. Anche Tony, che nel frattempo è scappato da Napoli, viene a sapere dell’incidente del ragazzo e decide di mettere se stesso a rischio pur di rivedere il ragazzo che lui considera come un figlio. Renato nel frattempo riparte, mentre Laura incontra un uomo che la ricatta. La donna, impaurita per la sua sorte e per quella dei figli, accetta gli ordini del suo ricattatore, ma qualcosa di inaspettato è alle porte.

Nell’ultima puntata della serie tv non mancheranno colpi di scena e risvolti inaspettati. L’appuntamento è per giovedì 28 maggio in prima serata su Rai Uno.