Adriana Volpe e Roberto Parli, matrimonio finito? Lui rompe il silenzio sui social, ecco le parole del marito della nota conduttrice in un commento su Instagram.

Adriana Volpe è stata una grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice era una delle candidate alla vittoria finale, ma ha dovuto abbandonare la casa improvvisamente, dopo aver appreso la notizia che suo suocero Ernesto Parli aveva contratto il Coronavirus e che le sue condizioni erano improvvise peggiorate. Solo un giorno dopo l’uscita della conduttrice dal reality, è arrivata la notizia della morte dell’uomo, che ha provocato un enorme dolore a tutta la famiglia, in particolare al marito di Adriana, Roberto Parli. Lui e la Volpe sono apparsi piuttosto distanti negli ultimi due mesi, e non sono mancate voci e indiscrezioni su una possibile crisi. Quando Adriana era nella casa, suo marito non ha gradito alcuni suoi comportamenti, in particolare la vicinanza con Andrea Denver, e lo ha detto apertamente al settimanale ‘Chi’. Ma cos’è successo dopo l’uscita della conduttrice dalla casa del GF Vip? Il matrimonio tra i due è realmente a un punto di non ritorno? Ecco le parole di Parli, che ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram.

Adriana Volpe e suo marito Roberto Parli sono lontani da quando lei ha lasciato la casa del GF Vip a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni di salute di suo suocero, deceduto dopo aver contratto il Coronavirus. La conduttrice è tornata nella sua casa di Roma insieme alla piccola Gisele, mentre il marito è rimasto in Svizzera, a quanto pare anche per risolvere alcune questioni relative alla morte di suo padre. Molte, però, sono le voci su una presunta crisi tra i due. Ma come stanno realmente le cose? Qualche ora fa Parli ha condiviso una sua foto su Instagram, accompagnandola con un’enigmatica didascalia, che ha insinuato molti dubbi nei followers.

“La bocca può nascondere la verità, ma gli occhi mai”, ha scritto l’imprenditore svizzero sotto la sua foto. Alcuni suoi followers hanno collegato queste parole ai problemi del suo matrimonio, e glielo hanno fatto notare nei commenti. Parli, allora, ha deciso di intervenire in un botta e risposta con alcuni utenti, rompendo il silenzio sulla questione.

Il marito di Adriana Volpe ha smentito categoricamente che il suo post si riferisca al matrimonio, ma non ha specificato altro sul suo rapporto con la conduttrice, lasciando comunque il dubbio su come stiano realmente le cose tra loro due.