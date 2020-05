Amici Speciali, Alberto Urso vince la seconda puntata: sbloccati 35mila tamponi

Seconda Puntata Amici Speciali: Alberto Urso conquista la vittoria e la raccolta fondi per la Protezione Civile prosegue a gonfie vele.

Prosegue la lunga gara di Amici Speciali e la seconda puntata è stata ricca di sorprese e momenti emozionanti. A trionfare però sugli altri è stato uno solo: Alberto Urso. Il cantante, con la sua vittoria va a sbloccare altri importanti fondi che verranno donati alla Protezione Civile per continuare la lotta al Coronavirus. Alberto Urso si è aggiudicato la vittoria, ma assieme a lui a giocarsela abbiamo visto anche Gabriele Esposito e Random. I tre, alla fine, si son votati a vicenda. Ma la somma delle varie votazioni precedenti ha incoronato trionfatore Alberto Urso.

Cosa è successo nella seconda puntata?

La puntata ha visto tre manche, come sempre. La prima ha visto trionfare la Squadra Blu il cui vincitore, votato da Stash e Umberto è Alberto Urso. Una vittoria quasi annunciata visto che la sua esibizione ha letteralmente fatto impazzire tutti i giudici in studio e il pubblico a casa. La seconda manche invece della puntata di Amici Speciali ha visto la vittoria della squadra Bianca e il trionfatore è Random che stupisce tutti con una bellissima cover di Coez che ha conquistato tutti i presenti. La seconda puntata è sicuramente densa di emozioni perché vediamo Gabriele che balla un brano tratto dal film Philadelphia, contro Michele Bravi che porta la canzone Life on Mars di David Bowie. Alla fine però per la seconda manche ha trionfato Random.

I fondi ottenuti per la Protezione Civile

Oltre al vincitore, Alberto Urso, c’è un’altra notizia che interessa molto soprattutto il pubblico a casa. Quali sono i risultati “sbloccati” e i fondi ottenuti grazie al televoto nel corso di queste due puntate di Amici Speciali?

Come sappiamo infatti in ogni puntata vengono raccolti dei fondi che andranno alla Protezione Civile per la lotta al Coronavirus, così in queste due puntate i risultati sono stati 35mila tamponi per la Protezione Civile, 2 macchinari per la terapia intensiva e 10mila mascherine Ffp2.