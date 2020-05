Barbara D’Urso incantevole su Instagram: “La donna che tutti vorrebbero”

Barbara D’Urso ha pubblicato una foto su Instagram in cui è assolutamente incantevole e qualcuno commenta: “La donna che tutti vorrebbero”

Barbara D’Urso è una delle migliori conduttrici della televisione italiana. La napoletana conduce programmi di gran successo, come Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì, Domenica Live, in onda nel tardo pomeriggio e Live – Non è la D’Urso, in onda la domenica in prima serata su Canale 5. La D’Urso conduce anche il Grande Fratello, che grazie a lei è tornato ai fasti di un tempo. La conduttrice è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di due milioni e mezzo di seguaci e presto potrebbe toccare quota tre milioni. Le sue foto sono sempre piene di like e commenti positivi, mentre le sue stories sono seguitissime.

Barbara D’Urso incantevole su Instagram: la foto

La D’Urso è sempre molto attiva sui social network. La conduttrice tra le stories pubblica foto e video dal camerino, anticipazioni della puntata di Live – Non è la D’Urso, ma anche momenti della giornata, come il pranzo o la cena. Tra i post, invece, spesso pubblica foto stupende, in cui mette in mostra tutta la sua bellezza. Oggi, ad esempio, ha pubblicato una foto bellissima, che in pochi minuti ha raggiunto migliaia e migliaia di like e tantissimi commenti super positivi. Nella foto la donna indossa un abito nero, molto elegante, con la spallina che cade e lascia spazio all’immaginazione dei seguaci. Un fisico mozzafiato, una donna bellissima e anche tra i commenti c’è qualcuno che lo fa notare: “La donna che tutti gli italiani vorrebbero“.

Nonostante sia una donna molto ambita, il cuore della D’Urso pare sia da tempo libero. La donna, probabilmente per scelta, è single, ma sicuramente ogni giorno farà strage di cuori. Ancora oggi, infatti, Barbara è il sogno proibito di molti italiani e i commenti sui social lo dimostrano.