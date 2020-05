Bella Hadid prende il sole con un costume minuscolo: followers impazziti per lei, il post su Instagram non passa inosservato.

Basta poco a Bella Hadid per fare impazzire i suoi numerosissimi followers di Instagram. Basta, ad esempio, uno scatto come quello che la super modella statunitense ha postato qualche ora fa sul suo profilo. La sorella di Gigi si è mostrata mentre prende il sole, con un costumino verde che lascia poco spazio all’immaginazione. La fascia, davvero stretta, non copre proprio tutto. Per la gioia dei followers, che hanno letteralmente invaso il post di likes e commenti. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito.

Bella Hadid prende il sole con un costume minuscolo: gli scatti della modella incantano Instagram

Boom di likes per un recente post apparso sui social di Bella Hadid. Bella, di nome e di fatto. La top model ha lasciato tutti senza fiato mostrandosi in costume, mentre è intenta a prendere il sole. Un costume molto particolare: nella parte superiore, è una fascia, legata al centro da un anello color oro. Una fascia decisamente ‘piccola’, che non contiene del tutto le forme della modella. I fan sono letteralmente impazziti. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Bella ha lasciato letteralmente di stucco i suoi numerosissimi followers di Instagram ( ben 30, 8 milioni!), che non hanno perso tempo a lasciare un like o un commento al post della top model. Sorella di un’altra meraviglia della moda, Gigi Hadid, che ha da poco annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio, dal suo compagno Zayk Malik. Ecco le due sorelle insieme, in uno scatto postato da Bella sul suo Instagram:

Che dire, quando la bellezza è una dote di famiglia! E voi, cosa aspettate a seguire le sorelle Hadid su Instagram? Non ve ne pentirete!