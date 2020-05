Benedetta Rossi è stata ‘beccata’ dal marito Marco con un altro: il siparietto è realmente divertente ed è su Instagra, ecco tutti i dettagli.

È la vera e propria celebrità di Instagram, Benedetta Rossi. Nonostante il successo spietato di tutti i suoi programmi di cucina, la food blogger decanta un seguito pazzesco anche sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, oltre a condividere delle gustose e succulente ricette, la simpaticissima Rossi non perde occasione di poter condividere attimi di vita quotidiana con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche settimana fa. Quando, tramite diverse Instagram Stories, ha voluto rassicurare tutti i suoi fan sullo stato di salute del suo cane Nuvola. Ma lo ha rifatto anche pochissime ore fa. Risalgono alle prime ore del mattino, infatti, queste immagini di Benedetta che viene letteralmente ‘beccata’ da suo marito Marco con un altro. Di chi parliamo? Beh, nulla di preoccupante, state tranquilli. Piuttosto, cerchiamo di capire al meglio questo divertentissimo siparietto su Instagram.

Benedetta Rossi, il divertente siparietto con il marito: è stata ‘beccata’ con un altro

Le giornate di Benedetta Rossi iniziano davvero molto presto. Oltre alla preparazione del pranzo e della cena, badare al cane Nuvola e rassettare casa, come raccontato in un nostro recente articolo, la food blogger, in questo ultimo periodo, è intenta anche a scrivere un nuovo libro. E così, tra un impegno e un altro, non perde mai occasione di condividere questi momenti con i suoi numerosi sostenitori. In effetti, Benedetta è sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, interagisce con i suoi fan. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, dopo aver condiviso delle immagini da leccarsi i baffi di dolci e primi piatti, sono state pubblicate delle immagini in cui si vede chiaramente Benedetta ‘beccata’ da suo marito Marco con un altro. Ebbene si. ‘Ragazzi, prima che lo venite a sapere da un altro, preferisco dirvelo io: Benedetta ha un altro’, queste le parole di Marco Gentili come sottofondo a queste immagini. Ecco, ma chi è questo ‘altro’ nominato dall’uomo? Siete curiosi di saperlo?

Nulla di preoccupante, ve l’avevamo detto. Piuttosto, Marco ha ripreso sua moglie Benedetta mentre era intenta ad accarezzare e sistemare sul letto la piccola Nuvola per un po’ di pennichella. Insomma, parliamoci chiaro, queste immagini sono, senza alcun dubbio, un siparietto davvero divertente. Che non soltanto dimostrano l’immenso affetto che la coppia ha nei confronti del loro cane, ma anche del profondo legame che li lega.

