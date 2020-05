Doc Nelle tue Mani, quando andranno in onda gli ultimi episodi? Arriva la conferma della Rai.

Tra le fiction trasmesse in tv negli ultimi anni, Doc Nelle Tue Mani è stata una delle più amate in assoluto. Basta vedere i numeri: circa il 30% di share per ogni singola puntata della serie tv con protagonista Luca Argentero. La fiction Rai, ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, è stata un vero e proprio successo. Che ha lasciato i telespettatori col fiato sospeso. Si, perché a causa dell’improvviso scoppio dell’epidemia di Coronavirus, le riprese della serie sono state momentaneamente sospese, impedendo la messa in onda degli ultimi attesissimi episodi della serie. Ma, finalmente, c’è una buona notizia per i fan di Doc. Il gran finale della serie sta per arrivare, parola di Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction. Scopriamo di più.

Doc Nelle tue Mani, arrivano i nuovi episodi: quando andranno in onda

Il palinsesto Rai di autunno sarà ricco di splendide sorprese per i telespettatori. Intervistata da La Stampa, la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta annuncia il ritorno di un grandissimo successo, Doc Nelle tue Mani. A causa delle restrizioni dovute al Coronavirus, la messa in onda della serie era stata bruscamente interrotta, ma finalmente la conferma che tutti attendevano: in autunno vedremo le ultime attesissime puntate. Già nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe esserci la prima convocazione del cast per tornare sul set, e partire con le riprese degli ultimi episodi. Cosa accadrà al dottor Andrea Fanti? Lo scopriremo presto!

In attesa di indossare di nuovo il camice, Luca Argentero si gode la gioia più grande della sua vita: qualche giorno fa, è nata la piccola Nina Speranza e l’attore è diventato per la prima volta papà. La piccola è nata dalla meravigliosa storia d’amore con Cristina Marino, la modella a cui è legato dal 2017. Tanti auguri ai neo genitori!