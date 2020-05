Elettra Lamborghini, duro attacco su Instagram: “Vergogna”

Elettra Lamborghini ha pubblicato un duro attacco tra le stories di Instagram: “Vergogna”, ecco cos’è successo e le parole della cantante

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate e più seguite sui social network. Su Instagram, in modo particolare, la rampolla della famiglia Lamborghini conta oltre cinque milioni di seguaci. Un numero che sicuramente fa invidia a tutte le colleghe e alle varie influencer. Elettra deve il suo successo al singolo Pem Pem, che l’ha consacrata a livello internazionale. Di recente, la cantante ha pubblicato il suo primo album, Tweerking Queen, accompagnato da una serie tv in onda su MTV. La Lamborghini, infatti, è anche un personaggio televisivo e in passato ha partecipato ad alcuni reality show molto famosi. Quest’anno la Lamborghini ha partecipato anche al Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Nonostante la canzone sia stata poco apprezzata dalla giuria sanremese, classificandosi negli ultimi posti della classifica, risulta uno dei brani più ascoltati sulle piattaforme musicali.

Elettra Lamborghini, duro attacco su Instagram

La Lamborghini, come abbiamo già detto, è molto seguita sui social network e cerca sempre di tenere aggiornati i suoi fan. La cantante non pubblica molti post, i quali spesso sono celebrativi o ritraggono momenti in famiglia, ma tra le stories di Instagram è sempre molto attiva. La rampolla della famiglia Lamborghini racconta tutto: dalla sua vita ai progetti, fino ai singoli episodi che le capitano di giorno in giorno. Oggi, ad esempio, ha pubblicato un duro attacco tra le sue stories. La cantante, infatti, si è recata al parco pubblico ed ha trovato una brutta sorpresa. I cestini erano strapieni e molti rifiuti erano rovesciati sul prato. La Lamborghini, abbastanza delusa e amareggiata, ha scritto: “Vergogna! Questo è il posto in cui viviamo! Il Coronavirus non vi è servito a niente. Le bastonare bisognerebbe darvi! Incivili“.

Un duro sfogo affidato al suo account Instagram e che sicuramente adesso avrà la risonanza che merita. Rispettare l’ambiente dovrebbe essere la prima regola del vivere comune.