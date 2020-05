Elisabetta Canalis, la posa è particolare e non può passare inosservata

Elisabetta Canalis, la posa è molto ‘particolare’ e non può passare inosservata: pioggia di commenti per lo scatto che la showgirl sarda ha postato su Instagram.

Elisabetta Canalis è sempre molto presente e attiva sui social e mostra spesso e volentieri alcuni momenti della sua vita quotidiana. Il suo profilo Instagram conta oltre 2 milioni e mezzo di followers e lei lo aggiorna con foto in cui mette in evidenza la sua bellezza e il suo fisico mozzafiato, oltre che con video e stories in cui condivide alcuni momenti che vive con il marito Brian Perri e con la piccola Skyler Eva. In questo lungo periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, la showgirl sarda ha tenuto molta compagnia ai suoi followers, pubblicando ogni giorno video e dirette dei suoi allenamenti in casa, alcuni anche molto ‘particolari’ e davvero imperdibili. L’ultimo scatto che l’ex velina ha condiviso sui social la ritrae in una posa davvero ‘singolare’, che non è certo passata inosservata e ha ottenuto, al contrario, moltissimi commenti: ecco come si è mostrata la Canalis.

Elisabetta Canalis, la posa è davvero ‘particolare’ e non può passare inosservata: ecco come si è mostrata sui social

Elisabetta Canalis non passa mai inosservata quando pubblica foto e video sui social. La conduttrice sarda è una bellissima donna e ha un fisico davvero perfetto, che incanta i suoi tantissimi followers. Poco fa, ad esempio, l’ex velina ha condiviso sui social uno scatto che ha scatenato i commenti dei suoi fan per la particolare ‘posa’ in cui lei si è fatta immortalare. Di cosa si tratta esattamente? Beh, continuate a leggere e lo scoprirete! La Canalis ha pubblicato due scatti in cui indossa un top e dei mini shorts di jeans e fa un esercizio davvero difficile, quasi impossibile. Elisabetta, infatti, è in piedi e fa una sorta di stretching, alzando in maniera incredibile la gamba e praticando quasi una spaccata. Un esercizio che richiede un fisico davvero elastico e snodabile, che a quanto pare non manca all’ex velina.

“Stretching o potenziamento?”, scrive la showgirl nella didascalia degli scatti, che sono davvero incredibili. La posa della Canalis non può certo passare inosservata e infatti sono tantissimi i commenti arrivati da parte dei suoi followers, che non hanno potuto fare altro che ammirare il suo incredibile fisico e i suoi addominali perfetti.

“Sembri una ventenne”, si legge tra i tanti commenti al post della Canalis, che nelle foto presenta una fisicità davvero notevole e ha lasciato davvero di stucco i suoi affezionatissimi fan.