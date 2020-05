Francesca Cipriani, selfie allo specchio: il costume rosso strettissimo fa impazzire i followers, il post su Instagram non passa inosservato.

Tra le ex protagoniste del Grande Fratello, lei è sicuramente una delle più amate di sempre. Parliamo di Francesca Cipriani, che con la sua simpatia e spontaneità ha conquistato il pubblico, nel corso degli anni. Dopo la partecipazione al GF nel 2006, l’abbiamo vista in tantissime trasmissioni tv, da L’Isola dei Famosi, a La Pupa e il Secchione, oltre che nei programmi di Barbara D’Urso. Ma è anche sui social che la Cipriani è una vera e propria star. Il suo profilo Instagram ha ben 1 milioni di followers, con i quali Francesca ama condividere foto e video delle sue giornate. Foto che ottengono sempre un gran successo: merito delle bellezza dell’ex gieffina. È accaduto anche qualche ora fa, quando Francesca ha letteralmente fatto impazzire i followers, mostrando il suo fisico in un selfie in costume. Diamo un’occhiata.

Francesca Cipriani, selfie allo specchio in costume: boom di likes per il post su Instagram

Basta poco a Francesca Cipriani per attirare l’attenzione dei suoi fan. Basta un semplice scatto in costume, ad esempio. Non è chiaro se si tratti di un costume da bagno o di lingerie, quel che è certo è che il completino rosso indossato dall’ex concorrente del Grande Fratello ha mandato in tilt. Instagram. Un selfie allo specchio che non è passato inosservato e che ha ottenuto il pieno di likes e commenti, in pochissimi minuti. Commenti ricchi di complimenti per la ‘pupa’. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito:

“Buon fine settimana”, scrive la Cipriani come didascalia al post. E i fan dell’ex gieffina non potevano chiedere un inizio migliore per il loro weekend! E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ di Francesca su Instagram? Non ve ne pentirete!