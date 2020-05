Qualche ora fa, Giulia De Lellis ha raccontato di una brutta disavventura accaduta ai suoi capelli: cos’è successo all’influencer.

È una delle beauty influencer più in voga del momento, Giulia De Lellis. Da quando è terminato il suo percorso da corteggiatrice negli studi di Uomini e Donne, la romana ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto perché, insieme ad Andrea Damante, ha formato una delle coppie più belle e seguite da tutto il popolo italiano, ma anche perché, grazie alla sua simpatia, genuinità e bellezza, la giovane si è facilmente fatta apprezzare dal pubblico femminile. Non è un caso se, ancora adesso, la De Lellis, soprattutto su Instagram, decanta di un seguito davvero clamoroso. È proprio sul suo canale social ufficiale, infatti, che Giulia non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. Per questo motivo, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di raccontare di una brutta disavventura accaduta ai suoi capelli. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Giulia De Lellis, brutta disavventura ai capelli: cosa le è accaduto

E dopo averli lavati con il detersivo per i piatti, i capelli di Giulia De Lellis sono stati i protagonisti di una brutta disavventura. A raccontarlo, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, com’è suo solito fare, non ha potuto fare a meno di raccontare ai suoi numerosi sostenitori questo spiacevole imprevisto. ‘Oggi è successa una cosa scioccante’, così ha iniziato a dire l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a tutti i suoi accanito followers Instagram. Ecco, ma cosa è successo esattamente? Anche perché non soltanto l’ha definita scioccante, ma anche sconvolgente. Di che cosa parla Giulia?

‘Stavo lavorando ed avevo una candela accesa. Ragazzi, mi si sono bruciati (indicando le punte dei suoi capelli)’, ha detto Giulia su Instagram. ‘Mi è preso un colpo. Non mi era mai capitato’, ha continuato a dire l’influencer prima di chiedere qualche consiglio ai suoi sostenitori per togliere l’effetto bruciato. Voi sapete qualcosa?