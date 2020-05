L’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta ha organizzato una splendida sorpresa per il terzo anniversario con Pietro Tartaglione: lui è senza parole.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, ammettiamolo, formano una delle coppie più belle nate all’interno dello studio di Uomini e Donne. Giovanissimi e bellissimi, i due ragazzi si sono conosciuti all’interno del dating show di Maria De Filippi. E, da quel momento, non si sono più lasciati. Seppure all’epoca, Rosa avesse alla sua corte anche un altro ragazzo che l’incuriosiva particolarmente, la giovane influencer non ha potuto fare a meno di ‘cedere’ al corteggiamento dell’avvocato casertano. Ecco. Sono passati esattamente tre anni da quel momento. E Rosa e Pietro sono più innamorati che mai, soprattutto da quando, nel luglio scorso, è nato il piccolo Dodo. È proprio per questo motivo che, nel giorno del loro terzo anniversario, l’ex tronista ha voluto organizzare per il suo amato nonché futuro sposo una sorpresa davvero splendida.

Rosa Perrotta, splendida sorpresa d’anniversario per Pietro: lui è senza parole

Sul suo canale social ufficiale, Rosa Perrotta è sempre molto attiva. Oltre a condividere delle stupefacenti foto che, com’è giusto che sia, non fanno altro che mettere in evidenza la sua smisurata bellezza, l’ex tronista di Uomini e Donne è solita condividere gli attimi di vita quotidiana con suo figlio Dodo e il suo compagno Pietro Tartaglione. È proprio per questo motivo che, in occasione del loro terzo anniversario di fidanzamento, la giovane influencer non ha potuto affatto nascondere ai suoi sostenitori di aver organizzato una splendida sorpresa per il suo futuro sposo. Le immagini mostrate su Instagram sono davvero fantastiche. E non lo è stato da meno nemmeno la reazione di Pietro. Che, appena visto il tutto, è rimasto completamente senza parole. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme:

Ecco. È proprio questo lo splendido regalo che Rosa ha voluto fare a Pietro: allestire il salotto di casa con dei palloncini a forma di cuore e con una scritta gigante. Una sorpresa davvero splendida, c’è da dirlo. È proprio per questo motivo che il giovane Tartaglione non ha potuto fare a meno di nascondere l’emozione.