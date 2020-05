Coronavirus, vanno a messa dopo la riapertura: 40 contagiati e 6 in ospedale a Francoforte dopo aver partecipato ad una celebrazione religiosa.

L’emergenza Coronavirus è passata alla Fase 2, in Italia ed anche in altri paesi. La Germania in particolare ha cominciato ad allentare le misure restrittive per il contenimento dell’epidemia già diverse settimane fa. Riguardo le celebrazioni in chiesa, messe, matrimoni, comunioni, battesimi, è stato dato il via libera in Italia a partire dal 18 maggio: simile anche in Germania ed altri paesi europei che hanno anticipato di poco la riapertura. La ripresa delle celebrazioni in chiesa è arrivata poco prima del 10 maggio per i tedeschi. C’è paura per seconde ondate o nuovi focolai perchè nei luoghi di culto c’è un’elevata possibilità di contagio. Ecco cosa è successo a Francoforte.

Coronavirus, Francoforte: oltre 40 contagi dopo una messa, 6 in ospedale

Dopo una messa, molte persone si sono contagiate: è successo a Francoforte, in Germania, poco dopo la ripresa delle celebrazioni religiose. Più di 40 persone sono state infettate dal Coronavirus dopo aver partecipato a una messa. Sei sono state ricoverate in ospedale, scrive l’ANSA. I tedeschi hanno allentato le restrizioni ad inizio del mese di maggio, in virtù di un forte declino della curva dei contagi. Rimangono alti ora i timori di una seconda ondata nel paese, colpito meno rispetto ad altri vicini europei.

La riapertura delle chiese è un tema delicato: anche in Francia, fa sapere l’ANSA, una riunione organizzata da una chiesa evangelica alla fine di febbraio, alla quale avevano partecipato circa 2000 persone, era stata la fonte di dozzine di focolai in tutto il paese. In Italia, la riapertura per le chiese è avvenuta il 18 maggio: pochi giorni fa è stato firmato il Protocollo dal Governo e dalla CEI per lo svolgimento delle celebrazioni religiose. Vietato creare assembramenti, obbligatoria la mascherina, vietato il lancio del bouquet per le spose, e tanti altri punti importanti da rispettare, per evitare ulteriori contagi.