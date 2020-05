Coronavirus, il virologo Pregliasco preoccupa: ‘L’allentamento dell’attenzione potrebbe essere pericoloso’

Coronavirus, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, il virologo Pregliasco ha parlato della Fase Due e dell’allentamento dell’attenzione.

Sebbene la curva epidemiologica del Coronavirus sembrerebbe che, in questi ultimi giorni, sia in netto calo, come sottolineato spesso e volentieri dagli esperti, è sempre cosa buona e giusta continuare a mantenere alta la concentrazione e, soprattutto, non abbassare mai la guardia. Il virus non è affatto sparito, lo sappiamo. Soltanto che, dal 18 Maggio, è iniziata la vera e propria convivenza con esso. Quindi, quella che comunemente chiamiamo con ‘Fase Due del contenimento del Covid-19′. È da meno di una settimana, quindi, che tutti gli italiani sono ritornati a praticare il loro lavoro. E, soprattutto, a ritornare alla normalità. Una normalità che, parliamoci chiaro, non è piaciuta a tantissimi governatori delle Regioni. Anche perché, in diverse parti d’Italia, si sono verificati episodi di movida notturna. Che, com’è giusto che sia, hanno scatenato l’ira dei rispettivi presidenti. È proprio in merito a questo e, soprattutto, ‘all’allentamento dell’attenzione’ di questi ultimi giorni che Fabrizio Pregliasco ha voluto chiaramente dire la sua opinione. Ecco le parole del noto virologo su Il Corriere della Sera.

Coronavirus, le parole di Fabrizio Pregliasco sulla Fase Due

In questa recentissima intervista a Il Corriere della Sera, Fabrizio Pregliasco è ritornato a parlare della Fase Due del contenimento del Coronavirus ed, in particolare modo, dell’atteggiamento che tutti gli italiano stanno adottando in questo periodo. Se ad inizio pandemia, ogni cittadino ha rispettato fedelmente le regole imposte del Governo, con il calo della curva epidemiologica l’atteggiamento è parzialmente cambiato. Ogni giorno, infatti, si denunciano episodi di movida notturna che, parliamoci chiaro, possono fortemente condizionare l’andamento dell’infezione nel nostro Paese. È proprio per questo motivo che, come raccontato in un nostro recente articolo, non soltanto il Governo ha imposte delle salate multe a chi non rispetti le regole, ma anche il noto virologo ha chiaramente detto la sua opinione al riguardo. Come dicevamo precedentemente, in una sua intervista a Il Corriere della Sera, il buon Pregliasco non ha potuto fare a meno di parlare di questo. E, soprattutto, della sua ‘preoccupazione’.

Alla domanda specifica a Fabrizio Pregliasco che chiedeva se, in questa Fase Due, gli italiani si stanno comportando molto male, il virologo non ha affatto esitato a rispondere chiaramente. ‘Ma no. Soprattutto nella fase della chiusura generalizzata, nell’insieme la risposta è stata molto buona’, inizia a dire il famoso virologo a Il Corriere della Sera. E, poi, ha concluso: ‘Adesso, purtroppo, stiamo assistendo a un allentamento dell’attenzione che potrebbe essere pericoloso’.