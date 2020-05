Coronavirus, il virologo Guido Silvestri: ‘La ritirata del Covid-19 continua’

Coronavirus, sul suo canale Facebook ufficiale, il virologo Guido Silvestri ha annunciato il continuo ritiro del Covid-19: le sue parole.

Le parole del virologo Guido Silvestri, ammettiamolo, sono più che rassicuranti. Sul suo canale Facebook ufficiale, pochissime ore fa, ha aggiornato la sua rubrica ‘Pillole di Ottimismo’ rendendo noto a tutti i suoi amici social che, per un nuovo giorno, si sono registrati dei dati più che confortanti in questa Fase Due del contenimento del Coronavirus. Come raccontato in diversi nostri articoli ed, ovviamente, è stato specificato e raccontato da tutti gli esperti, in questi giorni, si sta registrando un netto calo della curva epidemiologica. Nonostante l’inizio di tutte le riaperture e i primi approcci di normalità da parte di tutti i cittadini, quindi, i dati quotidiani sembrerebbero mostrare una lenta e graduale ripresa. Ovviamente, ciò non significa che bisogna abbassare la guardia. Nient’affatto! Perché, come ci teniamo spesso a specificare e ricordare, in attesa di vaccino, dobbiamo continuare a mantenere e rispettare tutte le regole utili per evitare il contagio da Covid-19. Ma cerchiamo di capire nel minimo dettaglio le parole de virologo.

Coronavirus, il virologo Silvestri rassicura sui dati del Covid-19

Risale alle prime ore del mattino il post più che incoraggiante di Guido Silvestri. Tramite il suo profilo Facebook ufficiale, come dicevamo precedentemente, il virologo ha voluto pubblicare un nuovo aggiornamento della sua rubrica ‘Pillole di Ottimismo’. L’argomento principale, come dicevamo precedentemente, sono stati i dati dell’emergenza Coronavirus. Che, come sottolineato dal diretto interessato, sembrerebbero essere più che confortanti. Eccone un estratto.

Stando a quanto si apprende dalle parole di Guido Silvestri in questo ultimo post condiviso sul canale Facebook ufficiale, sembrerebbe che gli ultimi dati registrati in questa Fase Due del contenimento del Coronavirus sembrerebbero essere più che confortanti. Come lo stesso virologo tende a sottolineare, siamo al diciannovesimo giorno da quel famoso 4 Maggio in cui, seppure gradualmente, siamo ritornati ad una piccola normalità dopo più di due mesi di misure restrittive. Eppure, nonostante questo, i dati sono più che incoraggianti. I numeri di ricoverati in terapia intensiva sono nettamente inferiori. Così come, tra l’altro, sono quelli dei ricoverati ospedalieri e dei contagiati. Certo, la strada è e, senza alcun dubbio, sarà ancora molto lunga. Tra l’altro, come dichiarato anche dalla virologa Ilaria Capua nel corso della diretta odierna di Domenica in, sembrerebbe che il virus non scomparirà affatto. Tuttavia, la professoressa è sicura che riusciremo a sconfiggerlo. Voi cosa ne pensate di questi dati? Anche voi pensate che, se si continua di questo passo, otterremo dei grossi risultati?