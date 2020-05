Coronavirus, la virologa Ilaria Capua a Domenica In: ‘Non andrà mai via, ma riusciremo a sconfiggerlo’

Coronavirus, nella puntata odierna di Domenica In, la virologa Ilaria Capua è intervenuta dalla Florida: ecco le sue parole sul virus cinese.

Dopo un’imperdibile ed emozionante intervista ad Al Bano, durante la quale, come raccontato in un nostro recente articolo, Mara Venier si è lasciata andare ad un inedito retroscena sul cantante, la padrona di casa è passata a trattare un argomento che, in questo ultimo periodo, ci sta toccando da vicino: il Coronavirus. E così, in diretto collegamento dalla Florida, la virologa Ilaria Capua ha risposto a tantissime ed utilissime domande che la conduttrice di Domenica In ha voluto farle per tranquillizzare anche tutti i suoi telespettatori. Oltre a presentare il libro scritto proprio durante l’emergenza da Covid-19, la professoressa ha tenuto specificare alcune cose riguardo al virus cinese che, da diversi mesi, sta seminando paura e terrore in tutto il mondo. Ecco le parole della simpaticissima Capua in diretta televisiva.

Domenica In, le parole della virologa Ilaria Capua sul Coronavirus: cosa ha dichiarato

È da circa cinque mesi, se non di più, che il Coronavirus sta completamente incutendo terrore e preoccupazione in tutto il mondo. Dapprima in Cina e in Italia ed, in seguito, in tutto il mondo, il virus cinese ha completamente stravolto e sconvolto le nostre vite. Ecco, ma quando finirà tutto questo? Come raccontato in un nostro recente articolo, seppure in Cina siano arrivati finalmente a zero nuovi contagi ed in Italia, invece, sembrerebbe che la situazione gradualmente stia migliorando, ci sono alcuni parti del mondo che sembrerebbero non esserne ancora usciti. È il caso, ad esempio, del Sud America. Come specificato dall’OMS in una recente conferenza stampa, è proprio questo paese ed, in particolare, il Brasile a vivere un vero e proprio dramma. Per questo motivo, quindi, la domanda sorge più che spontanea: quando potremmo dire di aver sconfitto il virus? E che, quindi, esso è ufficialmente sconfitto? A rivelare ogni cosa è stata la virologa Ilaria Capua. Che, nel corso della diretta odierna di Domenica In, ha chiaramente detto la sua opinione. Ecco le sue parole dette in diretta televisiva.

La domanda di Mara Venier è davvero molto semplice: dati i risultati positivi della curva epidemiologica di questo ultimo periodo, si può dire che il Coronavirus si è indebolito? Ecco, la risposta di Ilaria Capua a Domenica In è molto chiara. Non si può assolutamente parlare di indebolimento, sia chiaro. E né si può dire che il virus andrà via. Tuttavia, in questi quattro mesi, si sono fatti degli ottimi passi in avanti che ci permetteranno di sconfiggerlo. A partire, quindi, dalle numerose terapie di questi ultimi periodi. ‘Il virus, purtroppo, non andrà via, ma noi siamo molto più intelligenti. Riusciremo a sconfiggerlo e a farlo ritornare a come era i primi di Gennaio che circolava in Europa e non se n’è accorto nessuno’, ha detto la professoressa.