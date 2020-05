Che fine ha fatto Giulia Ottonello di Amici di Maria De Filippi?

Vi ricordate la splendida Giulia Ottonello di una delle prime edizioni di Amici di Maria De Filippi?

In questi giorni sta andando in onda Amici Speciali, un format voluto da Maria De Filippi che chiama a raccolta alcuni personaggi storici del programma. Una gara a puntate il cui fine è la beneficienza per aiutare la Protezione Civile e tutte le forze in campo per questa battaglia contro il Coronavirus. Rivedendo quindi dei volti noti del programma ci siamo chiesti che fine hanno fatto altri personaggi storici di Amici di Maria De Filippi, come Giulia Ottonello.

Amici, Giulia Ottonello oggi: cosa fa?

Gli appassionati del programma si ricorderanno di Giulia. Aveva partecipato e vinto la seconda edizione del programma di Amici di Maria De Filippi quando la scuola ancora metteva alla prova i partecipanti su più fronti. I ragazzi, infatti, non dovevano solo essere bravi nella loro materia, ma anche cimentarsi in prove di discipline diverse dalla loro. La Ottonello, con i suoi lunghi capelli rossi, lo sguardo timido, ma fiero e una voce pazzesca aveva conquistato il pubblico a casa e anche tutti i professori. Una volta finito il programma però di Giulia Ottonello si sono perse le tracce e sono in molti a chiedersi oggi che fine abbia fatto la bella e brava cantante del programma.

Cosa fa oggi?

Genovese di origini Giulia dopo la fine di Amici era stata presa, insieme a Dennis Fantina, alla Sugar, la casa discografica di Caterina Caselli. Il rapporto però non andò per il meglio e si interruppe rapidamente. Forse anche in modo brusco, ma dei dettagli della rottura a oggi non ne abbiamo ancora. Da quando però uscì dal team della Caselli, la Ottonello non ha più lavorato con nessuno e, come aveva dichiarato, non per sua volontà, ma perché nessun discografico la voleva più nel suo team.

Il mondo del teatro

Fortunatamente però per Giulia si aprì un’altra porta, quella del teatro. Nel 2004 aveva debuttato infatti con la Compagnia della Rancia insieme a Raffaele Paganini nel musical Cantando Sotto la Pioggia. È stata poi la voce italiana nel film Come d’Incanto e i Muppet. Entra poi a far parte del cast del musical Frankestein Junior nel 2011 e notata da Paolo Ruffini viene chiamata per recitare nel film Fuga di Cervelli.

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo solo che nel 2011 si sposa, ma dopo solo un anno dal grande sì, la coppia si è separata.