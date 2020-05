Pochissime ore fa, Ilary Blasi ha mostrato a tutti i suoi followers le immagini inedite della sua casa, ma non solo: ecco le foto ‘private’ di Totti.

È la vera e propria regina di Instagram, Ilary Blasi. Seppure abbia ‘scoperto’ da pochissimi mesi il famoso ed usatissimo social network, la conduttrice televisiva si è immediatamente messa in carreggiata. Non è un caso, ad esempio, se, spesso e volentieri, rende partecipi i suoi adorati sostenitori di tutto quanto le accade durante il giorno. Un po’ di tempo fa, infatti, vi abbiamo parlato di quando, in piena quarantena da Coronavirus, ha mostrato la sua ricrescita. Ma non è affatto finita qui. Perché, pochissime ore fa, infatti, l’ex letterina di Passaparola ha fatto fare un giro perlustrativo, seppure virtualmente, all’interno della sua casa. Sappiamo che, insieme a Francesco Totti e ai loro tre splendidi figli, la coppia vive a Roma. Ecco, ma com’è esattamente la loro dimora? Siete proprio curiosi di conoscerla? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa. Anche perché, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata a farlo. Ma non solo. Perché, oltre a mostrare alcune stanze, Ilary ha voluto mostrare anche della foto davvero ‘private’ dell’ex capitano giallorosso. Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Ilary Blasi, le immagini inedite dalla sua casa e le foto ‘private’ di Totti

E dopo un piacevolissimo giro turistico all’interno della propria città, qualche ora fa, è toccato a tutti i fan di Ilary Blasi fare un giro perlustrativo all’interno di casa Totti. Come spiegavamo poco fa, infatti, tramite diverse Instagram Stories condivise sul suo canale social ufficiale, l’ex letterina di Passaparola ha voluto mostrare delle immagini praticamente inedite della sua dimora. Non soltanto, infatti, ha mostrato alcune stanze della casa, ma anche delle foto ‘private’ dell’ex capitano giallorosso. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima com’è fatta la casa della giovanissima e tanto amata coppia romana.

La prima cosa che ci è possibile notare è che, stando a quanto traspare dalle immagini, sembrerebbe che la casa sia a due piani. Lo si deduce chiaramente, infatti, dalla scala di legno che si intravede quando Ilary Blasi mostra alcuni riquadri di Francesco Totti insieme ai suoi figli. Immaginiamo, quindi, che questo appena mostrato dalla conduttrice televisiva sia il secondo piano della sua casa. Che, tra l’altro, presenta due stanze completamente di rivestite di parquet in cui ci sono numerosi quadri dell’ex capitano giallorosso. Ma non solo. Dopo aver inquadrato il piano di sopra, la conduttrice televisiva porta i suoi sostenitori in una stanza ‘segreta’.

‘Adesso vi porto nella cameretta di Francesco’, queste la parole di Ilary Blasi prima di aprire la porta che porta in una stanza in cui si vede un letto matrimoniale con le coperte rosse ed il muro ricoperto di quadri di cui il protagonista indiscusso, ancora una volta, è Francesco Totti. Ma non è affatto finita qui. Perché, oltre a far vedere queste meravigliose stanze, l’ex letterina di Passaparola ha mostrato anche delle foto del tutto ‘private’ di suo marito. Siete curiosi di vederlo?

‘Faceva anche il modello’, ha concluso Ilary Blasi dopo aver mostrato questa immagine inedita di suo marito.