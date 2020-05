Isola dei Famosi, l’ex naufrago Andrea Preti è stato colpito da un grave lutto: ad annunciarlo è stato il diretto interessato su Instagram.

Correva l’anno 2016 quando Andrea Preti, per la prima volta in assoluto, partecipava all’edizione di quell’anno de L’Isola dei Famosi. Con un fascino davvero irresistibile e un fisico più che prestante, il modello ha facilmente conquistato l’attenzione di tutto il pubblico italiano. Tanto che, ancora adesso, detiene un successo davvero assoluto. Soprattutto su Instagram, pensate. Sul suo canale social ufficiale, l’ex compagno di Claudia Gerini è davvero molto seguito. Ed anche lui, com’è giusto che sia, non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, tramite un commovente post, l’ex naufrago dell’adventure reality ha annunciato un grave lutto da cui è stato colpito.

L’Isola dei Famosi, grave lutto per Andrea Preti: il dolore dell’ex naufrago

Pochissime ore fa, Andrea Preti ha annunciato su Instagram di essere stato colpito da un grave lutto. Tramite un commovente post che lo ritrae in compagnia della sua splendida nonna, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha voluto condividere questa brutta notizia con tutti i suoi sostenitori. Da quanto traspare dalle commoventi parole che il modello ha speso per la donna, sembrerebbe che l’ex compagno di Claudia Gerini fosse davvero legato alla sua nonna. ‘Ieri e’ stata la giornata più brutta della mia vita . Alle 20 e 30 si è’ spenta la mia Nonna’, ha così iniziato a scrivere Andrea Preti a corredo di queste splendide immagini di nonna e nipote. Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

In queste quattro immagini si capisce chiaramente il profondo legame che univa Andrea Preti alla sua dolcissima nonna. Ed è proprio per questo motivo che, dopo la sua morte, il modello ha voluto dedicarle un ultimo saluto davvero da brividi. ‘Non ho parole per descrivere il dolore, il vuoto che ho dentro. Un vuoto che risuona così forte da farmi male’, con queste esatte parole l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha chiaramente descritto il dolore che ha provato e che tuttora sta provando per la dipartita della sua cara e dolce nonna. Infine, un ultimo saluto ricco di amore: ‘Ciao nonna, ti voglio un cuore di bene e mandami un sorriso da lassù che ne ho bisogno’. Inutile dirvi che, in un batter baleno, il post in questione è stato completamente subissato di commento. Appena appresa la triste notizia, tutti i sostenitori di Andrea Preti hanno voluto fargli le condoglianze ed, ovviamente, dimostrargli il loro affetto.