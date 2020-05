Mara Venier, è successo prima di Domenica In: “Ritorno alla normalità”

Mara Venier, incontenibile su Instagram, è successo prima di Domenica In: ” Finalmente ritorno alla normalità”, le parole della conduttrice Rai

Ormai lo sappiamo bene le domeniche pomeriggio non sono le stesse senza Zia Mara Venier a tenerci compagnia. Ormai la domenica pomeriggio è un appuntamento fisso che piacevolmente ci tiene compagnia. Mara Venier come ben sapete è una delle conduttrici più amate e apprezzate qui in Italia, che ogni domenica conduce ‘Domenica In‘, con affetto e dedizione. Nonostante l’emergenza sanitaria scoppiata qualche mese fa a causa del Covid 19, la donna continua a tener compagnia agli italiani, anche se con delle soluzioni diverse dal solito. In studio non è più presente il pubblico e non è neanche possibile invitare degli ospiti. Fortunatamente in questo periodo le è andata in contro la tecnologia, che le ha così permesso di raggiungere i suoi ospiti attraverso delle videochiamate. Nonostante separati da uno schermo e tantissimi km, la conduttrice è riuscita comunque a proporre delle interviste piacevolissime e molto emozionanti, come quella di Mika qualche settimana fa. Non sono mancati ovviamente anche i momenti più leggeri e di svago.

Adesso che la nostra vita sta lentamente tornando alla normalità, anche i programmi televisivi stanno ricominciando ad ingranare. Basti pensare che domenica scorsa per la prima volta dopo mesi, Mara Venier, ha potuto portare in studio un ospite. Stiamo parlando di Pamela Prati che dopo lo scandalo di Mark Caltagirone, è andata a trovare l’amica per parlare di quella che è la sua vita attualmente. C’è da dire che la conduttrice è stata molto felice di poter parlare con lei, in vista della puntata di questa settimana. E proprio prima della puntata di questa settimana, la Venier ha deciso di dedicare del tempo a se stessa. Come si può benissimo vedere dal suo profilo Instagram Ufficiale, la donna ieri ha deciso di uscire per la prima volta, come lei stessa ha dichiarato, per recarsi dal parrucchiere! La conduttrice è apparsa felicissima di poter tornare a farsi bella ed esordisce così: “Finalmente si torna alla normalità. Oggi è la prima volta che esco, per venire qui…”.

La conduttrice è apparsa con un look decisamente ravvivato, come solo le mani esperte del proprio parrucchiere di fiducia sanno fare. Non ci resta quindi che aspettare la puntata di oggi per conoscere tutte le sorprese che ha in serbo per noi.