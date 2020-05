Mara Venier, l’inedito retroscena con Al Bano: la rivelazione a Domenica In

Durante la puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ha raccontato un inedito retroscena su Al Bano: la rivelazione in diretta.

Siamo giunti quasi agli sgoccioli di questa edizione di Domenica In. È proprio per questo motivo che, in queste ultime puntate, Mara Venier sta regalando al suo tanto amato ed affezionato pubblico degli ospiti davvero incredibili. Non soltanto, ad esempio, Pamela Prati. Che, dopo il caso ‘Mark Caltagirone’, è ritornata in televisione. Ma anche Al Bano. Ebbene si. Il primo ospite indiscusso di questa puntata è stato il cantante di Cellino San Marco. Che, in diretta dalla sua tenuta in campagna, si è lasciato andare ad un emozionante racconto della sua vita. Ed, ovviamente, della sua celeberrima cantante. Ecco, ma prima di iniziare questo entusiasmante racconto, la padrona di casa si è lasciata andare ad un inedito retroscena sul cantante pugliese. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Mara Venier, il retroscena inedito con Al Bano a Domenica In: la rivelazione

Se i presupposti sono questi, ammettiamolo, la puntata odierna di Domenica In sarà davvero imperdibile. Ad aprire le danze, infatti, è stato Al Bano. Che, come al suo solito, si è lasciato andare ad un emozionante ed imperdibile racconto della sua vita e della sua carriera. Ha parlato davvero di tutto, il cantante di Cellino San Marco. A partire, quindi, dagli esordi della sua carriera. Fino al suo rapporto più che speciale con sua mamma Iolanda. Ecco, è ancora prima di intraprendere questo fantastico viaggio che Mara Venier si è lasciata andare ad un inedito retroscena sul cantante pugliese.

Parlando della forza, della grinta e della tenacia di Al Bano, Mara Venier non ha potuto fare a meno di ricordare di quando, dopo l’infarto che ha colpito il cantante, è stata una delle prime ad andarlo a trovare in ospedale. E, nonostante attaccato ai macchinari, il cantante di Cellino San Marco voleva a tutti i costi liberarsi. Un retroscena, come potete chiaramente immaginare, davvero inedito. Che, soprattutto, non soltanto sottolineano l’immensa forza d’animo del compagno di Loredana Lecciso, ma anche il profondo legame che c’è tra lui e la zia d’Italia.