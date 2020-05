Serena Enardu, com’è il suo stato d’animo ad una settimana dalla sua rottura con Pago? A rivelare ogni cosa è la sua gemella Elga: ecco le sue parole.

È trascorso poco più di una settimana da quando Serena Enardu, tramite un commovente post su Instagram, ha annunciato la fine della sua storia d’amore con Pago. A distanza di qualche mese dalla loro riappacificazione nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex coppia di Temptation Island Vip si è nuovamente detta ‘addio’. Come specificato in diversi nostri articoli, non sappiamo quali siano stati i motivi che li abbiano portati a fare ciò. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha specificato di avere avuto con il cantautore sardo una ‘pesante litigata’. Pago, dal canto suo, ha detto di aver scoperto una cosa molto grave. Cosa sarà successo esattamente, quindi? Purtroppo, non sappiamo nulla al riguardo. Ma la domanda che tutti noi ci facciamo è: come sta adesso Serena? Sappiamo che la sarda si è parecchio dibattuta per riunirsi al suo amato. Per questo motivo, come starà adesso? A rivelare ogni cosa è Elga, la sua sorella gemella. Ecco le sue parole.

Serena Enardu come sta dopo la rottura con Pago? Parla Elga

Interrogata dai suoi sostenitori Instagram circa lo stato d’animo di Serena Enardu dopo la rottura con Pago, sua sorella Elga non ha potuto fare a meno di rispondere chiaramente. Così come la sua gemella, anche la giovanissima sarda non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. E così a bordo piscina ed intenta a godersi un po’ di meritato relax, Elga ha iniziato a rispondere un po’ di domande dei suoi sostenitori. Inevitabile, quindi, la domanda sull’attuale stato d’animo della Enardu a pochi giorni dalla rottura con Pago. Perché, ammettiamolo, tutti noi vogliamo sapere se Serena sta soffrendo, com’è giusto che sia, oppure si è completamente rassegnata alla fine della sua storia d’amore. Ecco le sue parole.

‘Esattamente come la vedete. Quindi, quando la vedete, sta bene. Avrà dei suoi momenti, ce li ha naturalmente, di malinconia, forse di rabbia. Però, sta bene, sta decisamente bene’, queste le parole di Elga Enardu per descrivere lo stato d’animo di Serena dopo la rottura con Pago.

