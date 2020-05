Sharon Stone lascia i followers di stucco: cos’ha indossato la bellissima attrice statunitense? Si tratta di un accessorio molto ‘particolare’, ecco lo scatto pubblicato sui social.

Sharon Stone non ha certo bisogno di presentazioni. L’attrice americana è una vera e propria icona di bellezza e talento e ancora oggi, a 62 anni, è una delle donne più belle del mondo. Alcun film a cui ha preso parte, com Basic Instinct o anche Cult Casinò, sono impressi nella memoria dei suoi fan e le hanno regalato un enorme successo a livello mondiale, consacrandola come attrice. Sharon ha lavorato anche come modella e produttrice cinematografica, ed è considerata una vera e propria dea del cinema. Molto presente anche sui social, ha un profilo Instagram da oltre 2 milioni di followers, che aggiorna con foto e video che la ritraggono nella sua quotidianità. Ultimamente ha lasciato tutti di stucco mostrandosi completamente senza trucco, al naturale. Una versione inedita, insomma, che però non ha tolto nulla al suo fascino e alla sua bellezza. Poco fa ha stupito ancora una volta tutti con uno scatto in cui indossa un accessorio davvero ‘particolare’: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Sharon Stone lascia i followers di stucco: ecco cosa ha indossato, si tratta di un accessorio molto ‘particolare’

Sharon Stone è sempre molto presente e attiva sui social e mostra spesso la sua vita quotidiana ai tanti fan che la seguono. Poco fa ha lasciato tutti spiazzati e di stucco mostrandosi con un look inedito, molto particolare. La bellissima attrice e produttrice cinematografica ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è in costume a bordo piscina. Niente di strano fin qui, se non fosse che Sharon indossa una maschera da gladiatore che le copre il volto, rendendola quasi irriconoscibile. Si tratta di un accessorio davvero singolare, soprattutto per fare un bagno in piscina!

“Cercando di tenere la mia testa unita”, ha scritto ironicamente l’attrice nella didascalia del particolare scatto, nel quale ci sono anche altre due donne che si rilassano in acqua e il suo cane, che assiste a tutta la scena.

Inutile dire che lo scatto ha avuto un enorme successo sui social, con migliaia di like e commenti da parte dei fan di Sharon, tutti divertiti dal suo look, ma soprattutto incantati dalla sua bellezza e dalla sua forma sempre perfetta.