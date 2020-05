Perché la nostra voce registrata ci sembra completamente diversa?

Come mai quando riascoltiamo una nota audio o una registrazione con la nostra voce ci sembra terribile?

Quante volte ci sarà capitato di ascoltare una nostra nota audio ed esclamare: “Aspetta, ma quello sono io?”. Probabilmente è successo a tutti. Questo perché la nostra voce quando la riascoltiamo ci sembra completamente diversa e, le prime volte che ci sentiamo, potrebbe anche essere quasi uno shock al punto tale da non riconoscersi. Ma come mai questo succede?

La voce che ci sembra diversa al telefono, perchè?

Per rispondere a questa domanda ci viene in soccorso Focus, il giornale di approfondimento scientifico che ci dà una spiegazione precisa e puntuale sul perché di questo fenomeno. Come prima cosa bisogna capire che gli altri sentono la nostra voce in un determinato modo perché il suono ha attraversato solo l’aria prima di raggiungere l’orecchio del nostro ascoltatore. Invece la voce che sentiamo noi quando la emettiamo ha attraversato le ossa, i tessuti, la laringe e l’orecchio. Questo chiaramente implica il fatto che le onde sonore assumono una frequenza diversa se attraversano l’aria o un qualcosa di solido. Senza contare che un registratore, quindi anche le note del cellulare, in qualche modo alterano leggermente la voce.

I motivi per cui la nostra voce ci sembra diversa

Ma come riporta Focus, non è solo questione di fisica se la nostra voce, quando la riascoltiamo, ci sembra diversa. Anzi. Una parte importante la gioca anche la psicologia. Spesso può capitare infatti che la voce che sentiamo non ci piaccia o che ci sembri persino estranea. Proprio come quando guardiamo una fotografia, magari non ci riconosciamo o notiamo dei difetti che altrimenti non avremmo visto.

Questo perché la nostra mente si è fatta un’immagine di noi e quando invece ci troviamo davanti alla cruda realtà ci mettiamo un po’ di tempo prima di accettarla. Ma è una cosa che succede a tutti quindi, consolatevi e se proprio la vostra voce registrata non vi piace c’è solo una cosa da fare. Non riascoltatevi!