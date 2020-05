A distanza di qualche giorno dalla seconda puntata di Amici Speciali, Alberto Urso ha compiuto un gesto davvero inaspettato: cosa ha combinato.

È da quando è terminato il suo percorso ad Amici 18 che la carriera di Alberto Urso è stata praticamente in salita. Seppure, negli anni precedenti, abbia già partecipato ad un programma televisivo dedicato alla musica, è soltanto con la sua vittoria all’interno del talent di Maria De Filippi che il giovane siciliano ha cavalcato la cresta dell’onda. Il suo successo, infatti, è stato, sin da da subito, smisurato. E lo è, pensate, ancora adesso. Lo testimonia, ad esempio, i numerosi record musicali che, singolo dopo singolo, riscuote, ma anche il seguito riscosso su Instagram. Proprio sul suo canale social ufficiale, vanta di un numero di followers davvero incredibile. Con i quali, spesso e volentieri, si diletta a raccontare tutto quanto gli accade. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, sapete? A pochi giorni dalla seconda puntata di Amici Speciali, l’affascinante ed aitante Alberto ha mostrato ai suoi sostenitori un gesto davvero inaspettato. Ecco di che cosa parliamo.

Alberto Urso, il gesto inaspettato dopo Amici Speciali: cos’è successo

Come dicevamo precedentemente quindi, Alberto Urso non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori di tutto quanto gli accade e combina. Lo ha fatto, ad esempio, anche qualche ora fa. Quando, ancora prima di dare ai suoi numerosi sostenitori una dolce buonanotte, l’ex vincitore di Amici 18 ha voluto mostrare un gesto davvero inaspettato compiuto a pochi giorni dalla seconda puntata di Amici Speciali. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Vi sveleremo ogni minimo dettaglio, com’è solito nostro fare. Anche se, vi anticipiamo, non è assolutamente nulla di grave o preoccupante. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

‘Ragazzuoli, non vi arrabbiate’, queste le parole che Alberto Urso ha detto ai suoi numerosi sostenitori prima ancora di riprendere il suo tatuatore che sta disegnando una nuova immagine sul suo braccio. Sappiamo che il giovane cantante siciliano ama particolarmente i tatuaggi. Sul suo corpo, infatti, ce ne sono davvero diversi e, soprattutto, tutti bellissimi. Anche quest’ultimo, pensate, è davvero fantastico. Come mostrato in una Instagram Stories successiva, l’ex cantante di Amici ha deciso di tatuarsi una faccia di un leone davvero impressionante.

Avete mai visto sua sorella?

Alberto Urso non ha mai nascosto di essere molto legato alla sua famiglia. È per questo motivo che, di tanto in tanto, condivide foto con loro. Qualche giorno fa, ad esempio, si è ripreso in compagnia di sua sorella. Voi l’avete mai vista?