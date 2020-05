Alvaro Morata, la compagna Alice Campello racconta il dramma vissuto

Alvaro Morata, la compagna dell’ex calciatore bianconero Alice Campello ha raccotato il dramma vissuto qualche anno fa: ecco le sue parole.

È trascorso meno di un anno da quando Alice Campello, completamente da sola in casa con i suoi due figli mentre il suo compagno Alvaro Morata era in ritiro con la Nazionale spagnola, è stato sorpresa dai ladri nella propria abitazione. Un evento traumatico, da come si può chiaramente comprendere, quindi. E che, com’è giusto che sia, ha fortemente caratterizzato i giorni seguenti. È proprio per questo motivo che, in una sua recente intervista ai microfoni di Deportes Cuatro, la giovane influencer non ha potuto fare a meno di ritornare su quell’argomento. E di, quindi, raccontare senza filtri il suo dramma. In quest’occasione, infatti, la moglie dell’ex calciatore della Juventus non ha affatto nascosto di aver vissuto un periodo davvero difficile subito dopo la rapina a mano armata subita qualche mese prima. Cerchiamo di capire, però, nel minimo dettaglio tutte le sue dichiarazioni.

Alice Campello racconta il suo dramma: le parole della compagna di Alvaro Morata

Era il Giugno scorso quando Alice Campello è stata sorpresa nella sua abitazione da alcuni ladri. Come dicevamo precedentemente, l’influencer era completamente da sola a casa con i suoi due bambini anche perché suo marito Alvaro Morata era impegnato con la nazionale spagnola. È proprio per questo motivo che, da come si può chiaramente intuire, l’episodio vissuto in prima persona è stato più che traumatico. Ed, ovviamente, ha completamente influenzato i giorni seguenti. Motivo per cui, in una sua recente intervista ai microfoni di Deportes Cuatro, la moglie dell’ex calciatore bianconero non ha potuto fare a meno di raccontare il suo dramma.’Quei giorni sono stati molto duri’, ha iniziato a dire la Campello. Continuando poi a raccontare di quanto, nei giorni seguenti alla rapina, aveva paura anche di lavarsi la faccia.

‘È stato difficile’, ha continuato a dire Alice Campello dopo aver detto di aver vissuti dei giorni davvero difficili. ‘Non potevo neanche lavarmi la faccia perché continuavo a pensare e temere ci fosse qualcuno dietro di me’, ha continuato a dire. Insomma, un’esperienza davvero traumatica, c’è da ammetterlo. Che, tra l’altre, anche la diretta interessata ha detto di non voler augurare affatto a nessuno.

Lo splendido annuncio a sorpresa

Sul suo canale social ufficiale, Alice Campello non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa che riguarda lei e la sua famiglia. È proprio su Instagram, infatti, che l’influencer veneta ha annunciato, qualche mese fa, ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio. Dopo la nascita dei loro due gemelli, in casa Campello – Morata è in arrivo un nuovo maschietto.