Amici Speciali, l’annuncio a sorpresa: accadrà venerdì 29 maggio

Amici Speciali, l’annuncio a sorpresa arriva sui social: accadrà venerdì 29 maggio, durante la prossima puntata.

Si chiama Amici Speciali ed è il nuovo show targato Maria De Filippi. Una versione del tutto inedita del talent show di Canale 5, in cui a sfidarsi sono ex allievi delle precedenti edizioni di Amici. Ma, più che una competizione, si tratta di una grande festa, il cui ricavato è interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana, impegnata nella lotta al Coronavirus. Ci sarà però un vincitore, al termine della trasmissione. E, proprio a questo proposito, è arrivato un annuncio attraverso le pagine social ufficiali. La prossima puntata, quella di venerdì 29 maggio, sarà la semifinale di Amici Speciali! Le puntate previste, infatti, sono soltanto quattro. Ma come si arriverà in finale? Quanti saranno i concorrenti a lottare per la vittoria? Vi sveliamo tutto noi!

Amici Speciali, l’annuncio a sorpresa: venerdì 29 maggio si sceglieranno i quattro finalisti ufficiali

Uno spettacolo tutto da vivere, ricco di talento, emozioni e tante risate. È questo Amici Speciali, il nuovo show di Maria De Filippi, in cui i concorrenti sono tanti ex allievi delle vecchie edizioni di Amici. Dalla vincitrice dell’ultima edizione Gaia Gozzi a quello della penultima Alberto Urso, da Irama ad Andrea Muller, in tanti si sono rimessi in gioco, sul palco che li ha visti ‘nascere’ come artisti. E, come annunciato sulle pagine social della trasmissione, la prossima puntata sarà la semifinale. Venerdì 29 maggio, infatti, andrà in onda il terzo e penultimo appuntamento con la trasmissione di Canale 5. In tanti vi starete chiedendo quale sarà il meccanismo della finale: saranno tutti e dodici i concorrenti ad accedere all’ultima puntata? Ebbene, la risposta è no! Il numero dei finalisti è stato svelato proprio sui social, poco fa. Date un’occhiata:

Proprio così! Saranno quattro i finalisti di Amici Speciali! Ben otto concorrenti, quindi, saranno eliminati in una sola puntata. Non ci resta che scoprire con quale modalità saranno scelti i quattro ‘fortunati’! Per scoprirlo basterà seguire la attesissima semifinale di Amici Speciali! Appuntamento a venerdì sera, su Canale 5!