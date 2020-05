Arisa, retroscena inedito su Amici: “Mi regalò 100 euro”

Arisa, ospite nella puntata odierna di “Vieni da me” di Caterina Balivo, ha raccontato un retroscena inedito sul suo provino ad Amici di Maria De Filippi

Arisa è stata ospite nella puntata odierna di “Vieni da me“, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. La cantante nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per aver postato una foto di un cambio look totale. Rosalba Pippa, infatti, ha tolto la classica parrucca che indossa solitamente ed ha scritto sul suo account Instagram: “Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo”. Intervistata dalla Balivo, la cantante ha dichiarato: “La vera Arisa è Rosalba con i suoi capelli. Però a volte mi faccio indurre in tentazione perché i miei followers mi fanno capire che mi amerebbero molto di più se avessi una bellezza canonica”.

Arisa, retroscena inedito su Amici

Rosalba Pippa ha raggiunto il successo dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab e vincendo la categoria “Nuove Proposte” al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo Sincerità. Prima di questo, però, non è stato sempre tutto rose e fiori. Prima di partecipare a Sanremo, infatti, la cantante è stata esclusa ai provini di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La cantante ha raccontato che in quell’occasione al suo posto furono preferiti Antonino Spadaccino, vincitore della quarta edizione, e una cantante napoletana di nome Maddalena. Rosalba ha raccontato anche un retroscena inedito legato a quell’esperienza: la cantante si pagò il treno per raggiungere Roma grazie ai cento euro regalati da un cliente. Allora, infatti, Arisa era una parrucchiera.

Infine, sempre su Amici, ha dichiarato: “Mi è dispiaciuto. Avrei voluto continuare l’amicizia con Antonino“.