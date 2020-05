Qualche ora fa, Benedetta Rossi ha raccontato ai suoi followers di aver trascorso una giornata particolare: ecco cosa è successo.

Il successo di Benedetta Rossi, lo sappiamo, è davvero spietato. Non ci riferiamo soltanto ai risultati eccellenti riscossi con i suoi programmi televisivi, sia chiaro, ma anche al clamoroso seguito che ha sui social. Sul suo canale Instagram ufficiale, infatti, la food blogger è più che attiva. E, spesso e volentieri, rende partecipi i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. Non soltanto, quindi, nella sua photogallery trovate scatti di squisiti e deliziosi piatti cucinati con le sue mani, ma anche Instagram Stories che raccontano la sua vita ed, ovviamente, la sua quotidianità. Ecco. Proprio a tal proposito, lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, tramite diverse IG Stories, la Rossi ha voluto raccontare ai suoi followers di aver vissuto una giornata un po’ particolare. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Benedetta Rossi: ‘È stata una giornata un po’ particolare’, cos’è successo

‘Ragazzi, oggi non ci siamo visti, non abbiamo fatto storie, ma non mi va di annoiarvi con i nostri problemi’, così ha esordito Benedetta Rossi in queste sue ultime Instagram Stories caricate sul suo profilo social ufficiale per spiegare ai suoi sostenitori di aver vissuto una giornata un po’ particolare. Come raccontato in un nostro recente articolo, il cane della famiglia Rossi – Gentili non sta molto bene. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la coppia ha deciso di portarlo dal veterinario. Anche perché, stando a quanto si evince dalle parole della food blogger, sembrerebbe che, nella giornata di ieri, Nuvola non riuscisse proprio a muovere le zampette. Inevitabile, quindi, la corsa dal medico.

Dopo la radiografia e la puntura di cortisone, Benedetta Rossi, insieme a suo marito e il cane Nuvola, ha pensato bene di fermarsi al mare. ‘Siccome il veterinario sta a 15 km da casa nostra e lungo il tragitto c’è la spiaggia dove veniamo a camminare, siamo venuti qua a rilassarci cinque minuti’, ha specificato la food blogger.

Il divertente siparietto con suo marito Marco

Come raccontato in un nostro recente articolo, Benedetta e Marco sono soliti intrattenere i loro sostenitori con dei simpaticissimi siparietti. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche giorno fa. Quando, tramite una serie di Instagram Stories, il buon Gentili ha finto di aver sorpreso sua moglie in compagnia di un altro uomo. ‘Benedetta ha un altro’, queste le parole di Marco prima di riprendere la food blogger in compagnia del suo cane Nuvola.