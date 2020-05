Chi è Addison Rae: scopriamo insieme l’età e alcune curiosità sulla regina del social Tik Tok, che vanta milioni di followers e like

I social network fino a poco tempo fa erano un lusso quasi per pochi, oggi invece è quasi normale che chiunque possa essere iscritto sui social, anche i più giovanissimi. Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di iscrizioni sui social Network, inizialmente su Facebook le iscrizioni erano molto variegate e la fascia d’età che ricopriva era molto ampia. Attualmente invece i giovanissimi, preferiscono iscriversi sui social come Instagram e Tik Tok, che raccolgono un target molto più giovanile. Sia Instagram che Tik Tok hanno un pubblico oltre che molto vasto, anche molto numeroso. Nel corso degli anni le iscrizioni sono salite sempre di più fino a raccogliere miliardi di iscrizioni. Ma non solo, attualmente è sempre più diffuso lavorare sui social grazie ai social. Le Influencer utilizzano i social per sponsorizzare i loro brand o di quelli per cui lavorano. Tra i più giovani amano moltissimo Tik Tok e tra le regine indiscusse c’è Addison Rae.

Chi è Addison Rae: età e curiosità sulla regina del social Tik Tok

Addison Rae nasce a Lafayette, in Louisiana, il 6 ottobre 2000 sotto il segno della Bilancia. La ragazza risulta essere certamente una delle stelle più brillanti dei social, forte di avere un seguito di milioni di follower tra Instagram e TikTok. Attualmente l’influencer e ballerina vive negli Stati Uniti, a Los Angeles e la sua fama è globale, dopo aver iniziato in sordina sui social. La Rae è una vera e propria esperta di danza: è infatti nota come ballerina proprio grazie ai suoi video pubblicati sui social network. Attualmente si conosce molto poco della sua vita privata, ma sappiamo dirvi che è legatissima alla sua famiglia, soprattutto alla madre, con cui spesso balla insieme su Tik Tok. Stando ad alcuni rumors della stampa americana, si sarebbe legata sentimentalmente a Bryce Hall, un altro volto noto del web e dei social network per i più giovani. Per chi non lo sapesse, il suo nome completo è Addison Rae Easterling, figlia di Monty Lopez e Sheri Easterling. L’influencer ha anche due fratelli. La sua avventura sul social TikTok è iniziata nel luglio del 2019, e nel maggio successivo ha sfondato il tetto dei 2 miliardi di like e 41 milioni di follower.

Grazie a questi numeri da capogiro è riuscita ad aggiudicarsi il 4° posto nell'albo d'oro dei tiktoker più seguiti del Globo! C'è da dire che il suo successo lo deve principalmente alla star di fama mondiale Mariah Carey che l'ha notata sulla piattaforma: provvidenziale certamente è stato il video di lei e sua madre intente a ballare una coreografia sulle note di Obsessed, celebre hit dell'artista.