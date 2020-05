Giulia De Lellis e Andrea Damante, spunta la prima foto ufficiale di coppia: fan in delirio per lo scatto pubblicato dall’ex corteggiatrice su Instagram.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono senza dubbio una delle coppie del momento. I due sono tornati insieme dopo una lunga separazione, durante la quale lei ha avuto due storie ufficiali, quella con Irama e quella con Andrea Iannone. Durante la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, poi, sono partite una serie di indiscrezioni secondo cui i due erano tornati insieme, e dopo qualche settimana è arrivata la conferma grazie a una paparazzata della coppia e poi perché Damante ha pubblicato delle storie in cui c’era anche Giulia. Ora tutti i fan della coppia sono felicissimi e aspettano ogni giorno nuove foto o video dai loro profili Instagram, per poter seguire da vicino la loro storia. Poco fa Giulia ha fatto felici i suoi tantissimi sostenitori, perché ha pubblicato la prima foto ufficiale di coppia: ecco lo scatto che ha mandato in delirio i followers.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, arriva la prima foto ufficiale di coppia: ecco lo scatto che ha mandato in delirio i fan

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono sempre stati una coppia molto seguita e amata, e ora che sono tornati insieme dopo una lunga separazione, hanno ancora di più i riflettori puntati addosso. La loro storia ha fatto appassionare milioni di persone e continua a farlo, per cui oggi sono in tanti a seguirli sui social per essere sempre aggiornati su quello che fanno e su come procede il loro amore. Ieri l’ex corteggiatrice romana ha fatto impazzire i suoi oltre 4 milioni di followers pubblicando per la prima volta sul suo profilo Instagram uno scatto ufficiale di lei e Damante insieme. Se fino ad oggi, infatti, li avevamo visti più volte vicini nelle stories, ora l’influencer ha condiviso una foto di coppia che rimarrà sul suo profilo. Un gesto ufficiale, insomma! Nello scatto, i due sono insieme sul Lago di Como e si abbracciano. Giulia è stesa con la testa sulle gambe di Andrea, che le cinge la vita mentre scatta la foto dall’alto. Il viso di lui non si vede, ma è chiaro che si tratta di Damante, come dimostra anche il commento sotto il post: “Fianchetto”, scrive il dj veronese.

Inutile dire che lo scatto ha mandato letteralmente in delirio i fan della coppia, felicissimi di vederli insieme, innamorati e affiatati più che mai.