In queste ultime Instagram Stories, Diletta Leotta si è immortalata mentre si sottopone ad un trattamento estetico: costretta a censurare l’immagine.

È sempre stata molto attiva sul suo canale social ufficiale, Diletta Leotta. Lo ha sempre fatto, come raccontato in diversi nostri articoli. E lo ha continuato a fare in questa periodo di quarantena. Spesso e volentieri, infatti, la conduttrice sportiva di Sky ha condiviso delle immagini davvero inediti del suo lockdown. A partire, quindi, dalla tinta fatta ai suoi capelli. Oppure, all’acquisto pazzesco fatto per il suo terrazzo. Ma non è affatto finita qui. Perché, iniziata la Fase Due del contenimento del Coronavirus, anche la bellissima Leotta ha deciso di dedicare del tempo a sé stessa e, soprattutto, al suo corpo. Pochissimi istanti fa, ad esempio, la siciliana si è ripresa mentre si sottoponeva ad un trattamento estetico. Dapprima a pancia in giù con una fantastica mascherina di colore rosa in bella mostra, la conduttrice sportiva ha spiegato ai suoi followers ciò che stava andando a fare. Fino a quando, terminato il trattamento, ha voluto immortalarsi completamente soddisfatta. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse che la stessa Leotta è stata costretta a ‘censurare’ l’immagine. Ecco perché.

Diletta Leotta, il trattamento estetico su Instagram: immagine ‘censurata’

Terminato il lockdown per l’emergenza Coronavirus, Diletta Leotta è ritornata a prendersi cura del suo corpo. Non che, in tutto questo periodo, non l’abbia fatto, sia chiaro. Anzi, costantemente e quotidianamente, la conduttrice sportiva di Sky si è sottoposta a delle estenuanti sedute sportive. Tuttavia, pochissimi istanti fa, la bellissima siciliana ha voluto fare molto di più. Sottoponendosi, come dicevamo precedentemente, ad un trattamento estetico. È proprio sul lettino del centro estetico che, meno di qualche ora fa, la conduttrice sportiva di Sky si è voluta riprendere con il suo cellulare. Tuttavia, ciò che cattura maggiormente l’attenzione è la foto che, ancora in opera durante il trattamento, la giovane Leotta ha voluto condividere. Di che cosa parliamo?

Ecco. È proprio questa l’immagine che Diletta Leotta, durante il trattamento estetico, ha voluto condividere con i suoi numerosi sostenitori. Un’immagine che, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, è stata costretta ad essere ‘censurata’. La conduttrice sportiva, per immortalare la sua contentezza e non far cadere gli occhi altrove, ha inserito un simpaticissimo adesivo di Victoria Cabello.