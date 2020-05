Eleonora Daniele è diventata mamma: nata la piccola Carlotta, il dolce messaggio di Mara Venier su Instagram, ecco le parole della conduttrice di Domenica In.

Eleonora Daniele è finalmente diventata mamma! La conduttrice di ‘Storie Italiane’ ha appena dato alla luce la sua prima figlia, Carlotta, nata dall’amore con il marito Giulio Tassoni, al quale è legata da ben 20 anni. I due formano una delle coppie più forti e solide del mondo dello spettacolo e dopo essere convolati a nozze lo scorso settembre, hanno appena avuto la loro prima figlia. La conduttrice ha mostrato il suo bellissimo pancione in tv per tutto il periodo di gravidanza e ha continuato a lavorare instancabilmente, anche durante l’emergenza Coronavirus, sempre con tutte le precauzioni del caso. Poche ore fa è arrivata la notizia del suo ricovero in ospedale, diffusa da Tv Blog, che ha annunciato anche la sospensione di ‘Storie Italiane’, al quale si sostiutirà domani UnoMattina, seguito direttamente da La Prova del Cuoco. Pochissimi minuti fa, invece, è arrivata la conferma che la Daniele ha partorito. A rendere la notizia ufficiale ci ha pensato una grande amica della conduttrice, nonché futura madrina di sua figlia, Mara Venier.

Eleonora Daniele è diventata mamma: è nata Carlotta, ecco l’annuncio di Mara Venier su Instagram

Eleonora Daniele ha dato alla luce la piccola Carlotta poco fa in una clinica romana. La notizia è arrivata dalla sua collega, nonché grande amica, Mara Venier, che la Daniele ha addirittura scelto come madrina per sua figlia. La Venier è davvero al settimo cielo per la nascita della piccola e ha voluto celebrarla anche pubblicamente, pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Nella foto in questione, ci sono lei ed Eleonora che sorridono felici insieme, ma è la didascalia a svelare tutto: “Evvivaaaa”, scrive la Venier, “Ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina”, ha poi aggiunto la conduttrice, accompagnando le sue parole con tanti cuori rivolti alla piccola.

Inutile dire che il post è diventato subito virale, ottenendo in pochissimo tempo tanti like e commenti da parte di fan, amici e colleghi di Mara ed Eleonora, che si sono precipitati a fare gli auguri alla Daniele per la nascita della piccola. A noi non resta che unirci al coro ed esprimere le migliori felicitazioni alla conduttrice e alla sua splendida famiglia!