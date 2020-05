Eleonora Daniele, lacrime in diretta: cos’è successo

View this post on Instagram

In questo periodo di Covid e di chiusura totale delle nostre città , molte associazioni hanno continuato ad occuparsi dei nostri ragazzi disabili . Esprimo vicinanza per tanti operatori che non hanno mai abbandonato chi ha poche possibilità e che ha bisogno del nostro amore. In questo video vedrete dei ragazzi che riescono a comunicare e ad imparare attraverso la musica, sono anime speciali , che vanno protette e curate. Vi prego non dimentichiamoci mai di loro , una ricchezza emotiva e spirituale per tutta la collettività’. Grazie in particolare alla Fondazione Progetto Autismo FVG @progettoautismofvg @progettoautismo_fvg @storieitalianerai @raiunofficiall