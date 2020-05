Per il giorno del suo compleanno, Emma Marrone ha pubblicato una foto in cui ha mostrato il tatuaggio sul fianco: lo scatto conquista il web.

È un giorno davvero speciale per Emma Marrone. Esattamente oggi, Lunedì 25 Maggio, la cantante salentina compie gli anni. Ad annunciare il suo compleanno, come se tutti i suoi sostenitori non lo sapessero, è stata, pochissime ore fa, l’ex vincitrice di Amici. Che, tramite un’Instagram Stories, ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi sostenitori. Ma non è affatto finita qui. Perché, dopo aver dato loro un appuntamento davvero speciale, la Marrone ha voluto condividere un’immagine di sé più che fantastica. Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo, Emma è molto più che attiva. Infatti, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero unici. L’ultimo, ad esempio, è stato condiviso qualche ora fa. E, così come tutti gli altri, è davvero stratosferico. Ecco, siete curiosi di sapere di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Emma Marrone, scatto inedito per il suo compleanno: scopre il tatuaggio sul fianco

È la vera e propria celebrità di Instagram, Emma Marrone. Con un profilo seguitissimo e, soprattutto, molto attivo, la cantante salentina non perde mai occasione di poter lasciare senza parole tutti i suoi sostenitori con delle foto davvero spettacolari. L’ultima, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, per il giorno del suo compleanno, l’ex vincitrice di Amici si è voluta immortalare in una veste completamente inedita. Siete curiosi di vederla? Guardare per credere!

Ecco. È proprio questa la foto che, pochissime ore fa, Emma Marrone ha condiviso sul suo canale social ufficiale nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno. Con indosso un body davvero da urlo, la cantante salentina si è immortalata stesa a terra con una posa pazzesca che, da come si può chiaramente vedere, mostra il tatuaggio che ha sul fianco. Tuttavia, nonostante l’immensa bellezza dello scatto, c’è da fare una riflessione. Se Emma, in questa foto, è davvero splendida, anche le parole scritte a corredo sono più che stupefacenti.

Compie 36 anni, Emma Marrone. Ed è per questo motivo che anche lei, come tutti, ha fatto il bilancio della sua vita. La cantante, infatti, dice di sentirsi più bella di quando ne aveva 26 anni e di avere un’autostima a mille; di godere di una famiglia unita e che la ama ed, infine, di aver vinto una nuova ed ulteriore battaglia, eppure, appena aperti gli occhi, non ha potuto fare a meno di piangere. ‘Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più’, ha concluso la cantante.

Per ulteriori news su Emma Marrone –> clicca qui