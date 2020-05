Uomini e Donne, ex amatissima tronista mostra il pancione ai fan e parla senza freni della gravidanza: ecco quanti chili ha preso e quando è previsto il parto.

Uomini e Donne è senza dubbio un programma amatissimo, uno dei più seguiti e commentati del palinsesto televisivo. Tante delle coppie nate nel dating show di Canale 5 hanno fatto appassionare il pubblico e alcune di queste sono durate nel tempo. Basti pensare ad esempio a Beatrice Valli e Marco Fantini, che pochi giorni fa sono diventati genitori della piccola Azzurra, o anche a Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, che hanno due splendidi bambini, o Clarissa Marchese e Federico Gregucci, anche loro genitori da poco grazie alla nascita della piccola Arya. Tutte coppie che sono riuscite a resistere al passare del tempo e continuano a far innamorare i loro fan. Tante, però, sono anche i protagonisti del programma che si sono separati poco dopo la scelta, pur rimanendo nel cuore del pubblico, che continua a seguirli singolarmente. E’ il caso di un’amatissima ex tronista, che poco fa ha mostrato il suo pancione sui social e ha parlato della sua gravidanza, svelando quanti chili ha preso e quando partorirà: ecco di chi si tratta.

Tra i tantissimi personaggi che sono passati nello studio di Uomini e Donne, c’è un’ex tronista ancora oggi molto amata dal pubblico. Stiamo parlando della siciliana Anna Munafò, seconda classificata a Miss Italia nel 2005. Bella e genuina, Anna alla fine del suo percorso scelse il romano Emanuele Trimarchi, ma la loro storia non durò molto. Oggi l’ex tronista è felicemente sposata con Giuseppe Saporita, dal quale sta per avere un bambino. Qualche tempo fa ha svelato il sesso e il nome del nascituro, che è un maschietto e si chiamerà Michael. Poco fa, invece, l’ex tronista ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui è in piscina stesa su un materassino e mostra il suo bellissimo pancione.

“Ragazzi sono a quota 24 kg presi e il materassino stava per affondare, ma io mi vedo sempre una silhouette”, ha scherzato la Munafò, aggiungendo che ormai manca davvero poco al parto: “Michael, muoviti”, ha poi concluso. Ma quante settimane ci vogliono prima che il piccolo venga alla luce? E’ lei stessa a specificarlo.

Stando alle parole di Anna, dunque, mancano solo un paio di settimane alla data prevista per il parto. Ovviamente, però, in questi casi non c’è nulla di certo e le cose possono cambiare da un momento all’altro!