Elisabetta Canalis e le Frecce Tricolori: il bellissimo omaggio su Instagram

L’omaggio all’Italia e alla Frecee Tricolori di Elisabetta Canalis su Instagram.

Questa mattina il cielo di Milano è stato sorvolato dalle Frecce Tricolori e Elisabetta Canalis, postando il video del passaggio sul suo canale Instagram, ha lanciato un messaggio per la città. Le Frecce sono passate sopra piazza del Duomo, simbolo della città e in piazza ad applaudirle molte persone, distanziate e con mascherine di protezione. Due sono stati i passaggi delle pattuglie acrobatiche e gli applausi, talmente forti, si sono sentiti anche in cielo.

Le parole di Elisabetta Canalis per le Frecce Tricolori

Elisabetta Canalis ha voluto regalare a Milano un pensiero. Sul suo canale Instagram ha così postato un video proprio inerente questo momento pazzesco. Le immagini riguardano il momento in cui le Frecce Tricolori hanno sorvolato il Duomo di Milano. La showgirl, che ora vive in America, ha accompagnato il video con una didascalia. “Le Frecce Tricolori sopra la mia bella Milano, come avrei voluto essere lì anche io per vederle. W L’ Italia sempre”. Un messaggio, quello di Elisabetta Canalis che ha voluto essere non solo un plauso per le Frecce, ma anche un incoraggiamento all’Italia. Sua patria.

Il passaggio delle Frecce Tricolori su Milano

Il volo delle Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori, sebbene nel video di Elisabetta Canalis si veda solo quando sorvolano Piazza Duomo a Milano, hanno anche fatto un passaggio sopra Codogno, la città dove è iniziata l’emergenza Coronavirus. A volere l’iniziativa è stato il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, affinché il passaggio delle Frecce simboleggiasse un incitamento a non smettere di combattere, per tutta l’Italia, ma soprattutto per la Lombardia, la regione maggiormente colpita dall’emergenza Covid-19. Si tratta di un primo step che si concluderà il 2 giugno a Roma per la Festa della Repubblica. A detta del Ministro infatti ogni giorno le Frecce sorvoleranno tutte le regioni disegnando il tricolore nel cielo italiano.

I prossimi appuntamenti

I prossimi appuntamenti sono previsti il 26 maggio a Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila. Il 27 maggio a Cagliari e Palermo. Il 28 maggio a Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso. Il 29 maggio a Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. Il 2 giugno a Roma.