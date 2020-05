‘La clinica del pus’, chi è il dermatologo Adil Sheraz: età, carriera, studi, profilo Instagram e fidanzata del famoso medico protagonista del nuovo programma di Real Time.

‘La clinica del pus’ è il nuovo programma inglese targato Real Time, in onda da lunedì 25 maggio in seconda serata. Si tratta di un docu-reality sulla scia de ‘La Dottoressa Schiacciabrufoli’, che racconta tutte storie, rigorosamente vere, di persone che hanno deciso di farsi riprendere dalle telecamere mentre si sottopongono a interventi di rimozione di brufoli, cisti, pustole e tanti altri problemi della pelle che provocano forti secrezioni di pus. Interventi choc e immagini davvero forti e in alcuni casi difficili da digerire caratterizzano il nuovo show di Real Time, che supera davvero le aspettative e mette a dura prova la suscettibilità del pubblico. Protagonisti del programma, quattro importanti dermatologi di enorme fama, che si dedicheranno di volta in volta ai loro pazienti, spesso rendendosi personalmente partecipi delle loro vicende e delle loro storie, supportandoli anche dal punto di vista psicologico. I loro nomi sono Natalia Spierings, Emma McMullen, Dev Shah e Adil Sheraz. Tutto rigorosamente vero, dicevamo, dai pazienti ai medici. Ma cosa sappiamo esattamente di loro? Proviamo a scoprire, ad esempio, qualche notizia sulla vita e la carriera di Adil Sheraz, affascinante dermatologo che opera nel Regno Unito: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui!

‘La clinica del pus’, chi è il dermatologo Adil Sheraz: età, studi, Instagram e fidanzata del famoso medico londinese

Adil Sheraz è uno dei protagonisti del nuovo docu-reality di Real Time, ‘La Clinica del pus’. Insieme ai colleghi Natalia Spierings, Emma McMullen e Dev Shah, tutti affermati dermatologi del Regno Unito, si occuperà di risolvere i difficili, e talvolta ‘disgustosi’ casi dei pazienti della clinica. Tutti problemi dermatologici di diversa gravità, con il comune denominatore dell’elevata secrezione di pus. Ma cosa sappiamo esattamente di Adil? Per la verità non molto. L’età e la vita privata del dermatologo rimangono una grande incognita. Adil, infatti, è estremamente dedito al lavoro e anche il suo profilo Instagram lo dimostra. Sulla sua pagina social ufficiale, infatti, mancano completamente scatti che mostrano la sua vita quotidiana, mentre ci sono tantissime foto e video che rimandano al suo lavoro. Interviste, articoli, foto in clinica, tutto fa capire che Adil vive al massimo la sua missione di medico dermatologo, avendo probabilmente ben poco tempo per altro.

Quello che sappiamo è che Sheraz si è formato e vive a Londra. Laureatosi presso la St Bartholomew’s e la Royal London Hospital School of Medicine nel 2005, è specializzato in dermatologia e più precisamente in cancro della pelle, psoriasi, allergie e acne. Un vero e proprio professionista dalla carriera brillante, insomma. Basti pensare che ha lavorato per tanti ospedali prestigiosi e che oggi ha un ruolo come consulente presso il Royal Free NHS Trust. Non solo però, perchè Sheraz è anche tra i docenti più illustri di dermatologia presso King’s College Hospital di Londra, che è la città in cui vive stabilmente.

La vita sentimentale di Adil: chi è la sua fidanzata

Come già anticipato, della vita privata di Adil Sheraz si sa molto poco. Stimato e conosciutissimo professionista nel suo campo, il dermatologo inglese è altrettanto riservato per quello che riguarda la sua sfera personale e lascia intravedere poco o niente del suo privato anche sui social. Non particolarmente attivo su Instagram, Sheraz conta solo 614 followers e utilizza il suo profilo soltanto per pubblicare articoli, video e foto che lo ritraggono al lavoro.

Nessuna traccia, dunque, di eventuali mogli o fidanzate, né della sua famiglia d’origine.