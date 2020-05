Quando andrà in onda l’ultima puntata de La Prova del Cuoco? A rivelare ogni cosa è Elisa Isoardi: ecco cosa ha detto a Domenica In.

Ci siamo, finalmente l’attesa è terminata: tra pochissimi istanti inizierà nuovamente La Prova del Cuoco. Dopo la drastica interruzione dovuta all’emergenza Coronavirus, Elisa Isoardi è pronta a regalare delle puntate più che incredibile del cooking show di Rai Uno. Come rivelato dalla diretta interessata nella diretta del 24 Maggio di Domenica In, l’ex compagna di Matteo Salvini non vede l’ora di poter ritornare in onda per fare compagnia ed allietare il suo tanto caro ed amato pubblico italiano. Ecco, appurato che, tra pochissimi istanti, ammireremo la sua bellezza e genuinità, la domanda che tutti noi ci poniamo è più che naturale: quando andrà in onda l’ultima puntata? Siamo, lo sappiamo, agli sgoccioli di questa stagione televisiva che, in corso d’opera, si è rivelata davvero incredibile, ma quando terminerà La Prova del Cuoco? Scopriamolo insieme.

Quando andrà in onda l’ultima puntata de La Prova del Cuoco?

Oltre ad aver proposto a Mara Venier di essere ospite a La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi non ha potuto fare a meno di specificare quando andrà in onda l’ultima puntata del cooking show di Rai Uno. Come raccontato precedentemente, la stagione televisiva sta giungendo al termine. È proprio per questo motivo che i maggiori programmi televisivi stanno annunciando quando avverrà la loro chiusura. Domenica In, come svelato dalla ‘zia’ Mara, andrà in onda fino al 14 Giugno. Invece, quando sarà l’ultima puntata de La Prova del Cuoco? A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, per la prima volta in assoluto, ha svelato ogni cosa.

Oltre ad aver parlato del suo ritorno in televisione con La Prova del Cuoco e di essere molto entusiasta per questo, Elisa Isoardi non ha potuto fare a meno di svelare la messa in onda dell’ultima puntata del cooking show. Stando a quanto si apprende dalla diretta di Domenica In, sembrerebbe che l’ultima puntata vada in onda il 26 Giugno. Quindi, esattamente tra un mese.