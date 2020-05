‘Live – Non è la D’urso’, Clizia e Paolo si rivedono dopo tre mesi: Barbara D’Urso scopre che si erano già visti e si arrabbia, momento di imbarazzo in diretta.

Erano tre mesi che il pubblico aspettava questo momento, così come lo attendevano anche i diretti interessati. Stiamo parlando del momento del fatidico incontro tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Il loro amore, nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha fatto appassionare i fan del programma, che aspettavano di poterli rivedere insieme dopo la fine del reality. Dopo la squalifica di Clizia dal gioco, avvenuta lo scorso 24 febbraio, i due infatti non si erano più visti, perché poi al momento dell’uscita di Paolo dalla casa l’Italia era in ‘lockdown’ a causa dell’emergenza Coronavirus. Clizia è rimasta in Sicilia con la sua famiglia per tutto il tempo, mentre Ciavarro si è fermato a Roma. Ora, però, il figlio di Eleonora Giorgi è andato in Sicilia per lavoro e, dopo 14 giorni di quarantena obbligatoria, ha potuto riabbracciare Clizia. Il tutto, come promesso più volte da Barbara D’Urso, sarebbe dovuto avvenire in diretta tv a ‘Live – Non è la D’Urso’, e così è stato. Ma qualcosa è andato storto. La conduttrice, infatti, ha scoperto che i due in realtà si erano già visti il giorno prima della puntata e si è arrabbiata in diretta: scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio!

‘Live’, Clizia e Paolo si incontrano dopo tre mesi, ma si erano già visti: la D’urso si arrabbia in diretta

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno fatto arrabbiare Barbara D’urso durante la puntata in diretta di ‘Live – Non è la D’Urso’. I due si sarebbero dovuti incontrare per la prima volta dopo tre mesi durante il programma di Canale 5 e la produzione aveva organizzato loro una cena romantica in spiaggia in Sicilia, dove Paolo si trova per lavoro. Durante il collegamento con lo studio, però, Barbara D’urso ha svelato di aver ricevuto un messaggio in cui le veniva comunicato che i due in realtà si erano già visti sabato per un servizio fotografico. Dopo aver inizialmente negato la cosa, Clizia ha confessato che in effetti lei e Paolo avevano avuto modo di vedersi il giorno prima. La cosa ha fatto arrabbiare la conduttrice: “Io sono dalla parte vostra, ma se vi siete già visti, per quale motivo siamo qui a fare questa sceneggiata?”, ha tuonato, “io non voglio prendere in giro il pubblico”.

I due si sono giustificati dicendo che per loro era comunque magico poter vivere questo momento davanti alle telecamere e la conduttrice ha permesso che l’incontro avvenisse così come previsto, ma l’imbarazzo del momnto è stato davvero palpabile.