Luca Argentero dopo la nascita della figlia Nina Speranza: le prime parole sui social non passano inosservate.

Cinque giorni fa, il 20 maggio 2020, è nata la piccola Nina Speranza Argentero e i bellissimi Luca Argentero e Cristina Marino sono diventati per la prima volta genitori. Una gioia immensa, che la coppia ha voluto condividere con il pubblico, attraverso un post pubblicato su Instagram. Il lieto annuncio ha emozionato tutti: una pioggia di auguri e messaggi di affetto ha invaso i social dell’attore e della sua compagna. Ed è quello che è accaduto anche qualche ora fa, quando Luca Argentero ha pubblicato un nuovo post sulla sua pagina di Instagram. Poche semplici parole, ma che racchiudono in pieno le sensazioni del neo papà. Scopriamo di più.

Luca Argentero le prime parole dopo la nascita della figlia Nina Speranza: “Ora capisco tante cose…”

Ne è passato di tempo da quando si è classificato terzo alla terza edizione del Grande Fratello. Oggi, Luca Argentero non è soltanto uno degli attori più amati del nostro Paese, ma anche uno splendido papà. Della piccola Nina Speranza, nata 5 giorni fa, dalla meravigliosa storia d’amore con Cristina Marino. Un momento magico per Luca, che qualche ora fa ha pubblicato un post sui social che non è passato inosservato. Una semplice frase, quella dell’attore, ma con un significato enorme. Ecco il post:

“Ora capisco tante cose…”, scrive Luca nella didascalia al post. Un post che è stato invaso da dolcissimi commenti dei fan, eccone alcuni: “Un figlio ti cambia la vita”, “E vedrai, è solo l’inizio”, “L’amore puro, incondizionato ed eterno”. E, tra gli altri, non poteva mancare il commento della neo mamma Cristina:

Che dire, una famiglia meravigliosa! E non l’unica bella notizia per Luca Argentero. I fan di Doc Nelle tue mani saranno più che felici di sapere che le riprese delle ultime puntate della serie, interrotte a causa del Coronavirus, riprenderanno nelle prossime settimane. Gli ultimi attesissimi episodi della fiction di Rai Uno andranno in onda ad autunno! E voi, avete seguito la serie ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni?