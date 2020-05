Luca Onestini e Ivana Mrazova si rivedono dopo quasi tre mesi: post romantico e splendida sorpresa, fan in deliro per la coppia, ecco com’è andato il loro incontro.

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono davvero una bella coppia. Conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip, i due si sono innamorati e hanno fatto appassionare milioni di persone alla loro storia. Insieme da oltre due anni, Luca e Ivana tengono sempre aggiornati i loro fan, pubblicando spesso foto e video che li ritraggono insieme. Indimenticabile la sorpresa che l’ex tronista ha organizzato alla fidanzata in occasione del loro secondo anniversario, ma anche lo scherzo che la modella ceca ha subito dalle Iene, in cui ha dimostrato di essere gelosissima del suo fidanzato. Insomma, Luca e Ivana una coppia stupenda, ma in questo periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, hanno dovuto affrontare una difficile prova. Ivana, infatti, è rimasta ‘bloccata’ in Repubblica Ceca per tutta la quarantena e quindi non ha potuto vedere Luca per circa tre mesi. Ora i due si sono ritrovati e hanno condiviso le loro emozioni con i fan, con tanto di splendida sorpresa: ecco com’è andata nel dettaglio.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si rivedono dopo tre mesi: ecco tutti i dettagli sul loro incontro, splendida sorpresa

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono di nuovo insieme dopo circa tre mesi di lontananza dovuti all’emergenza Coronavirus, che ha costretto la modella a fermarsi in Repubblica Ceca, dove si era recata per un viaggio di pochi giorni. Luca, invece, è rimasto in quarantena a Milano per tutto il tempo, ma ora ha potuto finalmente riabbracciare la sua compagna, che è tornata a casa. L’ex tronista le ha fatto trovare una romantica atmosfera, come dimostra la foto che ha postato sul suo profilo Instagram, e ha scritto una dolcissima didascalia dedicata a questo momento speciale. “E’ stata dura, non lo nego”, ha detto Luca, sottolineando che in questi mesi ha pensato e scritto molto, anche se le sue riflessioni probabilmente non saranno mai pubblicate. “Sono rimasto a Milano sotto attacco di un virus che sembrava onnipotente, ma che con noi ha perso”, ha aggiunto Onestini, “Io sono tuo, tu sei mia, come prima, più di prima”, ha poi concluso.

Parole piene d’amore, insomma, alle quali si è aggiunta poi una splendida sorpresa per tutti i fan. Poco dopo, infatti, alla coppia si è aggiunto anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca, rientrato a casa anche lui dalla Spagna, che ha completato questo bellissimo quadro di felicità.