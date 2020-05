Luca Zingaretti dirà addio al Commissario Montalbano? L’attore è stato chiaro: ecco perchè non sa se tornare sul set della famosa fiction Rai.

Il commissario Montalbano è una serie televisiva italiana trasmessa dalla RAI dal 1999. E’ tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, scrittore e sceneggiatore famosissimo in Italia scomparso l’estate del 2019. Salvo Montalbano è un commissario di polizia nell’immaginaria Vigata ed in ogni episodio c’è il protagonista alle prese con crimini, omicidi o rapimenti. E’ la serie più seguita nel panorama televisivo italiano e complice di tale successo anche l’attore che interpreta Montalbano, Luca Zingaretti. Forse quest’ultimo non se la sente di tornare sul set per registrare nuovi episodi. Il motivo? Lo ha svelato il settimanale Di Più Tv.

Montalbano, Luca Zingaretti verso l’addio? La Rai pensa ad un nuovo ‘Commissario’

Il Commissario Montalbano potrebbe non avere più il volto di Luca Zingaretti nelle puntate nuove. Il personaggio è diventato iconico per il pubblico italiano che negli anni si è appassionato a Zingaretti ed al suo intuito infallibile nel risolvere delitti, omicidi o rapimenti. Il successo del famoso attore è immenso, al momento però sembra giunta l’ora di salutare l’amato Commissario. Luca Zingaretti non si sentirebbe pronto a tornare sul set di Montalbano: la notizia è stata lanciata da Di Più Tv che ha riportato le sue parole. “Non so se tornerò a interpretare Montalbano. Abbiamo perduto in pochi mesi Camilleri e Sironi, non me la sento di tornare sul set. Ho bisogno di tempo per riflettere“.

Così la Rai potrebbe mettersi alla ricerca di un nuovo volto per il Commissario di Vigata o alleviare l’assenza di Zingaretti con la nuova fiction, Il Commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. La fiction è ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni ed è ambientata nella Napoli degli anni ’30.